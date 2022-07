Studie der TU München: Was hat das 9-Euro-Ticket gebracht?

Koffer, Rucksäcke, Fahrräder und jede Menge Reisende - an bayerischen Bahnsteigen und Bushaltestellen ist es voll, seit es das 9-Euro-Ticket gibt. 20 bis 30 Prozent mehr Auslastung melden die Verkehrsbetriebe seit Mai.

Unterschiedliche Nutzung de 9-Euro-Tickets

Wer sich umhört, wie das 9-Euro-Ticket genutzt wird, bekommt sehr unterschiedliche Dinge zu hören. Viele fahren damit nicht in einen längeren Urlaub, aber sehr wohl zu einer Tagestour. Andere nutzen als Berufstätige das Ticket für eine gelegentliche Tagestour. Etliche geben an, sie würden öfter mit dem Zug fahren, wenn das Ticket immer so billig wäre: "Günstiger kann man nicht reisen. Das 9-Euro-Ticket sollte weitergeführt werde", sagt einer von ihnen.

1.000 Studien-Teilnehmer per Smartphone-App

Genau um diese Frage geht es in der laufenden Studie der Technischen Universität (TU) München: Was hat das 9-Euro-Ticket gebracht? Aufmerksamkeit - in jedem Fall: "Es ist klasse, dass der öffentliche Verkehr durch so eine Maßnahme ins Zentrum der öffentlichen Diskussion rückt", freut sich Klaus Bogenberger. Er ist Professor für Verkehrstechnik an der TUM und Projektleiter der Untersuchung "Mobilität.Leben". Für die Studie hat er 1.000 Teilnehmende mit Smartphone-Apps ausgestattet. Von Mai bis September zeichnet die App Bewegungsprofile auf, also vor, während und nach der 9-Euro-Ticket-Phase. Zusätzlich füllen die Probandinnen und Probanden Onlinefragebögen aus zu ihrer Energienutzung und ihrem Konsumverhalten.