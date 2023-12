"Letzte Generation" beschmiert Augsburger Uni-Gebäude mit Farbe

Immer wieder Protestaktionen

Es ist nicht das erste Mal, dass die Protestaktionen der "Letzten Generation" Universitätsgebäude treffen: Im November besprühten Mitglieder der Gruppe ein Hörsaalgebäude in Regensburg mit Farbe - auch ein Wahrzeichen der Uni war betroffen. Den Slogan "Olaf lügt" schrieben sie vor einigen Wochen wiederum an eine Fassade des Bundeskanzleramtes mit der orangen Farbe.

In Augsburg fanden bislang vergleichsweise wenig Protestaktionen der "Letzten Generation" statt. Das liegt auch daran, dass der Klimaprotest in der Stadt über lange Zeit vom Augsburger Klimacamp gestaltet wurde. Dessen Aktivisten übergaben die Strukturen des Camps im Oktober an die "Letzte Generation".