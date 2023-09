Leiche in Fürth gefunden: PEN-Zentrum trauert um Dawood Siawash

Das PEN-Zentrum Deutschland trauert um Dawood Siawash, einem afghanischen Journalisten und Aktivisten, der in Fürth im Exil lebte. Seit Sonntagabend war der 68-Jährige vermisst worden. Am frühen Mittwochnachmittag fand die Polizei seine Leiche in der Pegnitz, im Bereich der Wolfsgrubermühle in Fürth. "Die Nachricht seines Todes, die wir am 20. September erhielten, erfüllt uns mit schmerzlicher Trauer. Unser Mitgefühl gilt ganz besonders seiner Familie, vor allem auch seinem Sohn Baktash, ebenfalls Stipendiat des Writers-in-Exile-Programms", so Astrid Vehstedt, PEN-Writers-in-Exile-Beauftragte und Vizepräsidentin. Dawood hinterlässt seine Frau und fünf Kinder.

Schriftstellerverband PEN unterstützte den 68-Jährigen

Er war Gründer und Chefredakteur einer unabhängigen Lokalzeitung in Afghanistan. Laut PEN war Siawash in seiner Heimat nicht nur ein angesehener Schriftsteller und Journalist, sondern auch ein Kritiker der afghanischen Regierung, wenn es um Machtmissbrauch und Korruption ging. "Mit Afghanistan verbindet uns das Bild von Krieg und Terror. Dawood Siawash gehörte zu denen, die ihrem Land eine andere Stimme gaben: eine Stimme des Friedens, der Menschlichkeit und der Künste als Gegenentwurf zu Gewalt und Zerstörung", meint Vehstedt. Der 68-Jährige war ein Stipendiat des Programms für Autorinnen und Autoren, die im Exil leben.

Sohn des Opfers vor Jahren bei Anschlag getötet

Sein Sohn, auch ein Journalist, wurde dort laut PEN vor knapp drei Jahren Opfer eines gezielten Anschlags, schreibt das PEN-Zentrum Deutschland. Kurze Zeit später floh die Familie über Indien nach Deutschland. Seither setzte sich Dawood für die Aufklärung des Attentats ein und drängte die internationale Gemeinschaft dazu, den Mörder und den Unterstützer des Täters vor Gericht zu stellen. Er hat den Fall vor den Internationalen Strafgerichtshof gebracht.

Das PEN-Zentrum Deutschland ist eine deutsche Schriftstellervereinigung. Die Abkürzung PEN steht für "Poets, Essayists, Novelists" (dt.: "Dichter, Essayisten, Romanautoren").

Keine Hinweise auf Gewaltverbrechen – Obduktion angeordnet

Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gebe es bislang nicht, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zur Abklärung der Todesursache hat die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth eine Obduktion des Leichnams angeordnet. An der Suche waren Spürhunde, eine Reiterstaffel, ein Hubschrauber, Drohnen sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr mit Booten und Tauchern beteiligt.