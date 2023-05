UN-Generalsekretär leitet internationales Treffen zu Afghanistan

UN-Generalsekretär António Guterres leitet am Montag in Katar ein internationales Treffen zur Lage in Afghanistan. Dabei geht es unter anderem um die Lage von Frauen in dem Land. An der Tagung nehmen Vertreter von rund 25 Staaten und internationalen Organisationen teil - jedoch nicht die im August 2021 in Afghanistan wieder an die Macht gelangten radikalislamischen Taliban.

Taliban verbieten Frauen, für UN-Organisationen zu arbeiten

Nach UN-Angaben soll es darum gehen, eine einheitliche Linie der Staatengemeinschaft unter anderem zu den Menschen- und Frauenrechten in Afghanistan zu finden. Guterres ist besorgt über den zunehmenden Ausschluss von Frauen aus dem öffentlichen Leben und der Berufswelt in Afghanistan. Kürzlich hatte die Taliban-Regierung Frauen auch verboten, für UN-Organisationen zu arbeiten.

In der vergangenen Woche hatte der UN-Sicherheitsrat deshalb bereits die frauenfeindliche Politik der Taliban verurteilt. Die Taliban müssten das Arbeitsverbot für einheimische Frauen bei UN-Organisationen rasch aufheben, hieß es am Donnerstag in New York. Die 15 Mitglieder des mächtigsten UN-Gremiums forderten die volle Gleichberechtigung der Frauen und Mädchen in Afghanistan.

Protest in Kabul

Am Samstag hatte eine Gruppe von 25 Frauen in Kabul gegen die internationale Anerkennung der Taliban-Regierung und für mehr Frauenrechte demonstriert. Die Demonstrantinnen liefen durch ein Wohngebiet der Hauptstadt und riefen Sprechchöre wie "Afghanisches Volk, Sklaven der Taliban" sowie "Wir werden kämpfen, wir werden sterben, wir holen uns unsere Rechte zurück."