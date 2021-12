Lehrerverbände: Schulschließungen nach Weihnachten denkbar

Lehrerverbände halten es angesichts der Omikron-Verbreitung für denkbar, die Weihnachtsferien zu verlängern oder Distanzunterricht kurzzeitig wieder einzuführen. Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger aus dem Kreis Rottal-Inn sagte, wenn die Infektionszahlen in den Weihnachtsferien stark steigen, dann dürften diese Maßnahmen nicht ausgeschlossen werden.

Meidinger fordert einheitliches Vorgehen

In den Schulen treffe eine hochansteckende Virusvariante auf eine Vielzahl von Kontakten, so Meidinger. "Solch ein Schritt sollte aber nicht isoliert erfolgen, sondern nur im Verbund mit einem allgemeinen Lockdown oder weitergehenden gesellschaftlichen Kontaktbeschränkungen."

Es sei falsch, Schulen bei einem größeren Maßnahmenkatalog komplett auszunehmen. "Wir brauchen ein einheitliches Vorgehen von Bund und Ländern orientiert an Parametern wie altersabhängiger Inzidenzen und Landesimpfquoten", forderte er vor dem Corona-Gipfel. "Aktuell herrscht Chaos und Verwirrung. Manche Bundesländer haben bereits Ferien, manche haben die Präsenzpflicht aufgehoben, andere bleiben beim regulären Ferienbeginn", kritisiert Meidinger.

Auch Gewerkschaft kann sich Distanzunterricht vorstellen

Ähnlich äußerte sich auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Distanzunterricht für eine begrenzte Zeit nach den Weihnachtsferien könne eine Möglichkeit sein, die Verbreitung der Omikron-Variante zu erschweren, so die Vorsitzende der GEW, Maike Finnern.

Das müsse aber eine Ausnahme bleiben, die allein der aktuellen Situation geschuldet sei. Weiterhin gelte, dass zusätzliche Mittel, die direkt in das System Schule fließen, und zusätzliche Personalkapazitäten bereitgestellt werden müssten.

Corona-Gipfel berät über Kontaktbeschränkungen

Um die Ausbreitung der Omikron-Variante in Deutschland zu verlangsamen, will die Ministerpräsidentenrunde weitere Kontaktbeschränkungen beschließen. Ein Lockdown wie in den vorherigen Corona-Wellen ist nach Angaben mehrerer Regierungsvertreter vorerst nicht geplant.