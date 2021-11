BR24live: Söder sieht "Corona-Drama" und fordert Impfpflicht

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert und fortgeschrieben.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die ab Mittwoch geltenden Corona-Verschärfungen im Freistaat als "einzige Möglichkeit, die wir haben" bezeichnet. In einer Regierungserklärung im Landtag sagte Söder, dass eine "komplette Überlastung" des Gesundheitssystems drohe. Derzeit herrsche auf den Intensivstationen eine bisher unbekannte Konkurrenzsituation, die medizinische Versorgung könnte sich für alle verschlechtern. "Wir stehen wieder vor einem Corona-Drama."

Söder erklärte: Viele hätten die jüngste Dynamik der Pandemie nicht vorhergesehen, auch er nicht. Zum wiederholten Male sagte er, es handle sich derzeit um eine "Pandemie der Ungeimpften". Impfskepsis sei im gesamten Alpenraum weiter verbreitet als im Norden Deutschlands. Auf den Intensivstationen lägen zu 90 Prozent Ungeimpfte. Direkt kritisierte der Ministerpräsident die AfD sowie Esoteriker-Gruppen, die Zweifel am Nutzen der Corona-Impfung verbreiten. "Ohne Impfen gibt es auf Dauer keine Freiheit", sagte Söder. Es brauche weniger "Ichlinge" im Land.

Bayern: Verschärfungen ab Mittwoch beschlossen

Kurz vor Söders Regierungserklärung beschloss das bayerische Kabinett am Mittag die Corona-Verschärfungen, die der Ministerpräsident vergangenen Freitag angekündigt hatte. Auch der Landtag soll am Nachmittag darüber abstimmen - allerdings nur symbolisch, weil eine Zustimmung des Parlaments zu den Maßnahmen bisher formal nicht nötig ist. Eine Zustimmung gilt als sicher - neben CSU und Freien Wählern unterstützen auch Grüne, SPD und FDP sämtliche oder Teile der Maßnahmen.

Weiterhin sind die Corona-Infektionszahlen in Bayern hoch: Landesweit gab das Robert Koch-Institut die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag mit 644,9 an. Zehn bayerische Landkreise wiesen eine Inzidenz von mehr als 1000 auf.

Zu den Verschärfungen ab diesem Mittwoch zählen bayernweit Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte, weitgehende 2G- oder 2G-Plus-Regeln, Personengrenzen bei Kultur- und Sportveranstaltungen sowie eine 22-Uhr-Sperrstunde in der Gastronomie. Clubs, Bars, Diskotheken und Bordelle müssen bis Mitte Dezember schließen. Weihnachtsmärkte fallen aus. In Corona-Hotspots wird das öffentliche Leben weitgehend heruntergefahren. Schulen und Kitas sollen offen bleiben: "Wir wollen aus anderen Pandemiewellen lernen und nicht wieder bei Kindern und Jugendlichen anfangen", sagte Söder. Er verwies auf viele Tests und die Maskenpflicht im Unterricht.

Schulze: Bei Söder sind "immer die anderen schuld"

Die bayerische Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze kritisierte Söder und die Staatsregierung scharf. "Bei ihnen sind immer die anderen schuld", sagte sie in Richtung des Ministerpräsidenten. Die Corona-Bilanz Bayerns stehe für sich, es fehle bei Söder "auch nur ein Funken" Selbstkritik. Laut Schulze stimmt es nicht, dass die jüngste Dynamik nicht vorhersehbar gewesen sei. "Das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates wurde in den letzten Wochen erneut erschüttert."

Angesichts der aktuellen Lage gilt laut der Grünen-Fraktionschefin nun für Erwachsene erneut: Kontakte reduzieren, Infektionskurve abflachen. Den Landtags-Grünen gehen die neuen Maßnahmen in Bayern dabei nicht weit genug. Schulze forderte unter anderem, die Bundeswehr per Amtshilfe zur Unterstützung in die Kliniken zu bringen sowie in Corona-Hotspots flächendeckend PCR-Pooltests durchzuführen. Sie plädierte auch für regelmäßige kostenlose PCR-Tests für geimpfte Menschen.

Söder für Impfpflicht: "Wir sollten es auch tun"

Derweil sprach sich der Ministerpräsident auch in seiner Regierungserklärung für eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland aus. "Österreich macht es, auch wir sollten es tun", sagte er. Mit Blick auf die kommenden Monate und Jahre warnte Söder andernfalls vor einer Endlosschleife: "Wenn wir nicht mehr Impfbereitschaft haben, kommen wir immer wieder auf den selben Punkt."

Das bayerische Kabinett äußerte sich in Sachen Impfpflicht noch etwas zurückhaltender. Im Bericht aus der Kabinettsitzung heißt es: "Die Staatsregierung spricht sich auch dafür aus, auf Bundesebene eine allgemeine Impfpflicht ins Auge zu fassen, wenn sich die Impfquote in den kommenden Wochen nicht deutlich verbessert."

Impfen: Spahn sieht nur "moralische Verpflichtung"

Bereits am Montag hatte sich der CSU-Vorstand für eine solche Impfpflicht ausgesprochen. Im Bayerischen Landtag sind auch Freie Wähler, SPD und Grüne dafür. Bundesweit fordern inzwischen mehrere Ministerpräsidenten eine generelle Corona-Impfpflicht, zuletzt unter anderem Söder und der baden-württembergische Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) in einem gemeinsamen FAZ-Gastbeitrag. Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht das anders, er sieht lediglich eine "moralische Verpflichtung, sich impfen zu lassen".