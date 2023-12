Leben retten mit 20 Euro: Nürnberger Verein hilft in Togo

Das schönste Weihnachtsgeschenk kam kurz vor dem Heiligen Abend per SMS aus Togo: Ein Foto des kleinen Tchapo wie er vor der Kinderkrankenstation fröhlich auf einem Stuhl sitzt, neben ihm seine Schwester und seine Großmutter. Noch vor sechs Wochen wäre der Aids-kranke Junge fast gestorben. Damals hingen seine dünnen Ärmchen schlaff von seinem abgemagerten Körper herunter. Tchapo war zu schwach, um sich zu bewegen oder um seinen Maisbrei zu essen. Wäre die Nürnberger Hilfsorganisation Fi Bassar nicht zu der Zeit zum Hilfseinsatz in Togo gewesen, hätte der Kleine wahrscheinlich nicht überlebt. Denn Rali Guemedji, die Gründerin und Vorsitzende des Vereins, hat die Kosten für die überlebensnotwendige Blutuntersuchung und Transfusion übernommen, umgerechnet 20 Euro. Geld, das Tchapos Familie nicht aufbringen konnte. Für sie und viele andere Menschen in Togo ist eine medizinische Behandlung oft unbezahlbar.

Geld zum Überleben

"Hast du Geld, lebst du. Hast du kein Geld, stirbst du!", sagt Krankenschwester Farida Dermane aus Deutschland. Sie kennt den Alltag in Togo von vielen Besuchen in ihrem Herkunftsland. Jedes Jahr begleitet sie eine Delegation von Ärzten und Pflegekräften des Klinikums Nürnberg, das seit 2017 eine Partnerschaft mit dem Krankenhaus in Bassar pflegt. Während ihres ein- bis zweiwöchigen Aufenthalts operieren und behandeln sie kleine und große Patienten kostenlos. Außerdem bieten sie unter anderem Schulungen für Untersuchungen an Ultraschallgeräten an, die das Klinikum Nürnberg gespendet hat. Ganz wichtig sind im Krankenhaus in Bassar sogenannte Sauerstoff-Konzentratoren, mit denen beispielsweise Neugeborene mit Atemproblemen besser Luft bekommen. Die beiden einzigen Geräte sind ebenfalls eine Spende aus Nürnberg.

Grundstein für eine neue Kinderklinik

Im kommenden Jahr soll sich die Versorgung für kranke Kinder in Bassar deutlich verbessern. Denn die Nürnberger Hilfsorganisation "Fi Bassar" sammelt derzeit Spenden für den Bau eines Kinderkrankenhauses. Vor Kurzem fand die feierliche Grundsteinlegung mit der Nürnberger Delegation und togolesischen Politikern statt. Bislang gibt es in Bassar im Norden von Togo nur eine einfache Kinderstation, auf der sich die Krankenschwestern und Pfleger um die Genesung der Kleinen kümmern. Doch die Ausstattung und Möglichkeiten sind begrenzt. Bislang teilen sich jeweils zwei Familien mit ihren kranken Kindern ein Bett. Das soll sich mit dem Neubau der Kinderklinik ändern: mehr Platz und Spielmöglichkeiten, eine Küche, in der sich die Angehörigen versorgen können und vor allem eine medizinische Aufwertung: Statt einer dürftigen Kinderstation wird es ein vollwertiges Kinderkrankenhaus geben, in dem Kinderärzte arbeiten werden, die das togolesische Gesundheitsministerium entsendet.

Die Welt ein bisschen besser machen

Jedes Jahr sieht Rali Guemedji bei ihren Besuchen in Togo, was aus den Menschen geworden ist, denen ihr Verein "Fi Bassar" geholfen hat: Kinder, die überleben wie der kleine Tchapo. Schüler und Schülerinnen, die begeistert Müll im Rahmen eines Umweltprojektes einsammeln. Junge Frauen, die dank einer Patenschaft eine Ausbildung zur Frisörin oder Schneiderin machen können. Die Liste ist lang, denn die Nürnberger Hilfsorganisation hat unter anderem auch einen Krankenwagen für Bassar angeschafft, einen Brunnen und eine Berufsschule gebaut. "Wir sehen, dass Hilfe direkt bei den Menschen ankommt. Auch wenn man denkt, dass man die Welt nicht retten kann. Aber man kann viel Gutes tun", sagt Rali Guemedji. Sie hat vor über zehn Jahren den Verein "Fi Bassar" in Nürnberg gegründet, wo sie als Krankenschwester im Nordklinikum arbeitet. Damals hat sie mit sogenannten Lebensstartpaketen für werdende Mütter und ihre Babies im Krankenhaus von Bassar begonnen.

Leben und Bildung fördern

Hilfe zur Selbsthilfe und Nachhaltigkeit sind für Rali Guemedji sehr wichtig. So waren damals in den Lebensstartpaketen zum einen Nabelklemme, Baby-Wäsche, Einmal-Handschuhe und Desinfektionsmittel enthalten. Zum anderen aber auch ein Gutschein für die kostenpflichtige Geburtsurkunde. Sie ist zwingend notwendig für eine Einschulung der Kinder in Bassar. Viele Menschen konnten sich aber die Gebühr für die Urkunde nicht leisten und somit auch nicht die spätere Einschulung der Kinder. Doch mittlerweile ist Rali Guemedjis Initiative zum guten Vorbild geworden: Die togolesische Regierung übernimmt die Registrierung der Neugeborenen im Krankenhaus und stellt die Geburtsurkunde vor Ort aus. "Das ist ein Riesen-Erfolg", sagt Rali Guemedji mit strahlendem Gesicht. Denn sie möchte auch die Bildungschancen in Togo verbessern.