BR-Datenanalyse: Wo deutsche Klimahilfen hinfließen

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), aus dessen Etat ein Großteil des Geldes kommt, teilt die Kritik nicht. Eine Sprecherin teilt auf BR-Anfrage mit: "Deutschland vergibt lediglich Kredite für Vorhaben, wo eine wirtschaftliche Rentabilität sicher ist und an Länder in einer realistischen Verschuldungssituation. Die Kredite werden auf Anfrage des Partnerlandes zur Verfügung gestellt."

Fonds zur Behebung von Klimaschäden beschlossen

Pakistan gehört schon heute zu den Ländern, die Klima-Entwicklungshilfe unter anderem aus Deutschland bekommen. Im vergangenen Jahr wurde rund ein Drittel des Landes von heftigem Monsun-Regen überschwemmt, mindestens 1.400 Menschen kamen ums Leben.

Ein neuer Geldtopf soll helfen, solche Schäden zu kompensieren. Details, wie dieser Fonds ausgestaltet werden soll, wurden auf der diesjährigen Klimakonferenz in Dubai besprochen. Die Gelder sollen vor allem von den Industriestaaten kommen, die mit hohen historischen Emissionen Hauptverursacher des Klimawandels sind. Das sei Teil einer globalen Gerechtigkeit angesichts der zu erwartenden Schäden, meint Victor Perli. Er ist Abgeordneter der Linken im Bundestag: "Diese Schäden sind so massiv, dass es die Länder selbst überfordert. Und da kann dieser Fonds einen wichtigen Beitrag leisten. Da ist es wichtig, dass es auch ein Signal der reichen Staaten gibt, große Anteile mitzufinanzieren."

Bundeskanzler Olaf Scholz hat für diesen Fonds bereits am ersten Tag der Klimakonferenz 100 Millionen Dollar zugesagt. Andere Länder ziehen mit.

Gelder fließen trotz Haushaltssperre

Experten und Nichtregierungsorganisationen haben bereits Sorgen geäußert, dass die Einzahlungen in den neu geschaffenen Fonds aus den ohnehin schon zugesagten Entwicklungshilfe-Geldern kommen, also lediglich umgewidmet werden. Dabei sollten sie eigentlich zusätzlich sein, so Reimund Schwarze, vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung: "Ich teile die Auffassung, dass gerade jetzt Mittel umgeschichtet werden. Das liegt daran, dass die Abgrenzung zu dem, was Verluste und Schäden sind und dem, was Anpassung ist, extrem schwierig ist."

Von der Haushaltskrise werde die deutsche Klima-Entwicklungshilfe nicht beeinflusst, teilt das Entwicklungsministerium auf Anfrage des BR mit. Das Geld für die Zusage von Kanzler Olaf Scholz soll aus den Etats für 2024 und 2025 kommen. Die seien von der Haushaltssperre nicht betroffen.