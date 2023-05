Einsatz für Togo: Nürnbergerin für Ellen-Ammann-Preis nominiert

Stellen Sie sich vor, Sie kommen ins Krankenhaus und müssen vieles für die Behandlung selber mitbringen: notwendige Medikamente, Hygiene-Artikel, Einmal-Handschuhe. Sie müssen von Angehörigen mit Essen versorgt werden und es gibt nicht genügend Betten für alle Patienten. In vielen Ländern sieht so der ganz normale Krankenhaus-Alltag aus. Jedes Mal, wenn Rali Guemedji von einer Reise in ihr Herkunftsland Togo zurück nach Nürnberg kommt, ist sie von den dürftigen Verhältnissen in dem westafrikanischen Land erschüttert. Denn oft mangelt es an dem Notwendigsten. Um den Menschen zu helfen, hat Rali Guemedji vor mehr als zehn Jahren den Verein Fi Bassar gegründet. Übersetzt heißt dies "Rettet Bassar". Es ist die Stadt, in der sie geboren wurde.

Gutes an andere weitergeben

Mittlerweile hat der Verein Fi Bassar viel Gutes bewirkt wie beispielsweise einen Brunnenbau und die Anschaffung eines ersten Krankenwagens in der 100.000 Einwohner-Stadt. Außerdem eine Ausbildungspartnerschaft mit einem Waisenhaus und ein Projekt für Plastikmüll-Recycling. Besonders am Herzen liegt Rali Guemedji die Unterstützung von Frauen in Togo, sowohl deren Gesundheit als auch deren Bildung. Rali Guemedji, die als Gesundheits- und Krankenpflegerin im Klinikum Nürnberg arbeitet, ist als 17-Jährige nach Deutschland geflüchtet. "Ich habe viel Gutes im Leben erfahren und Hilfe bekommen. Dies möchte ich an andere Menschen weitergeben. Denn das Leben ist Geben und Nehmen", erklärt sie ihre große Motivation.

Bildungschancen ermöglichen

Angefangen hat Rali Guemedji 2012 mit dem Verteilen von Lebenspaketen an schwangere Frauen im Krankenhaus von Bassar. Darin enthalten sind unter anderem Einmal-Handschuhe, Desinfektionsmittel, Nabelklemme und Baby-Wäsche. Aber auch ein Gutschein für die kostenpflichtige Geburtsurkunde. Sie ist zwingend notwendig für eine Einschulung der Kinder in Bassar. Viele Menschen konnten sich die Gebühr für die Urkunde nicht leisten. Doch mittlerweile ist Rali Guemedjis Initiative zum guten Vorbild geworden: Die Regierung übernimmt die Registrierung der Neugeborenen im Krankenhaus und stellt die Geburtsurkunde vor Ort aus. "Das ist ein Riesen-Erfolg", sagt Rali Guemedji mit strahlendem Gesicht. Denn sie möchte auch die Bildungschancen in Togo verbessern.