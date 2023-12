Nürnberger Christkindlesmarkt: Zuckerwatte für Sternstunden

Schon seit vielen Jahren stehen Carsten und Gottlob Braun mit ihrem Süßwarenstand auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt. Direkt daneben befindet sich der Sternstunden-Stand, der Stand der Benefizaktion mit dem Bayerischen Rundfunk. Kinder sind hier gern gesehene Kunden. Aber die Brauns denken auch an die Kinder, denen es nicht so gut geht.

Die Mutter als Vorbild

Gottlob Braun steht schon seit 47 Jahren auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt. Zum ersten Mal war er als Elfjähriger hier beschäftigt – im Schmuckstand seines Onkels für 1,50 D-Mark pro Stunde. Ein erfahrender Marktprofi aus einem Familienunternehmen also, der schon bei seiner Mutter gesehen hat, wie sie regelmäßig den Geldbeutel zückte, wenn für die Sternstunden gesammelt wurde. Mit seinem Lebenspartner Carsten Braun betreibt er mittlerweile selbst seit vielen Jahren den Süßwarenstand in unmittelbarer Nachbarschaft des Standes, an dem Sterne für in Not geratene Kinder gegen eine Spende abgegeben werden. Irgendwann fassten Gottlob und Carsten den Entschluss, regelmäßig an die Aktion zu spenden. Und so entstand die Idee, die Einnahmen aus dem Zuckerwatteverkauf direkt weiterzuleiten.

1.500 Euro an die Sternstunden

Dieses Jahr sei der Zuckerwatteverkauf für die Sternstunden etwas ruhiger verlaufen, sagt Gottlob Braun. Denn der Christkindlesmarkt 2023 ist kurz, der vierte Advent und Heiligabend fallen auf den selben Tag. Etwa 1.000 Euro wurden mit dem Verkauf der Zuckerwatte eingenommen, die Brauns wollen diesen Betrag auf 1.500 Euro aufstocken. "Lieber wäre es uns gewesen, wenn es mehr geworden wäre", sagt Gottlob Braun. "Aber jeder Euro zählt". Und wenn jeder nur ein bisschen tun würde, wären viele Dinge einfacher. Davon sind Carsten und Gottlob Braun überzeugt.

Feuer und Flamme für die Sternstunden

"Uns liegen die Kinder am Herzen", sagt Gottlob Braun. Und man merkt es auch an seinem Stand. So wird dann auch mal geholfen, wenn sich beispielsweise ein Junge mit der großen Zuckerwatte seine Jacke verklebt. Dann kommt Gottlob Braun mal schnell aus seinem Stand und entfernt den klebrigen Fleck.

Solange die Brauns einen Stand auf dem Christkindlesmarkt haben, wollen sie weiter für die Sternstunden aktiv sein. Nicht nur auf dem Christkindlesmarkt, sondern auch im Sommer veranstalten sie in unregelmäßigen Abständen verschiedene Aktionen für Kinder in Not – weil sie "Feuer und Flamme" für die Sternstunden sind.