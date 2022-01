Landwirt tot in Jauchegrube – war es Mord?

Nachdem in Bockhorn im Landkreis Erding ein Bauer in tot in einer Jauchegrube gefunden worden ist, ermittelt die Kriminalpolizei wegen Verdachts auf Tötung. Das teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Der Körper des Toten war aufgrund der unklaren Todesumstände vorher einer Obduktion unterzogen worden.

Leiche in mannstiefer Jauchegrube

Der 63-jährige Landwirt war am Mittwoch vergangener Woche zunächst über Stunden vermisst worden. Schließlich fanden Einsatzkräfte dessen noch laufenden Traktor und später den Mann selbst in einer etwa 1,70 Meter tiefen Güllegrube auf seinem Grundstück.

Polizei sucht Zeugen

Wegen laufender Ermittlungen macht die Polizei keine weiteren Angaben. Sie sucht Zeugen, die am Mittwoch (19.01.22) zwischen 17 und 21.30 Uhr Personen gesehen haben, die sich im Bereich des Grundstücks bzw. in der Ortschaft aufhielten. Außerdem bittet die Kripo um weitere Angaben zu dem Landwirt und dessen Umfeld.