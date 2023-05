Artikel mit Video-Inhalten

Hoch zu Ross - Hunderte Reiter beim Kötztinger Pfingstritt

Hunderte Teilnehmer sind auch in diesem Jahr wieder zum traditionellen Pfingstritt in Bad Kötzting im Landkreis Cham gekommen. Es ist die größte berittene Bittprozession in Europa. Seinen Ursprung er in einer Legende aus dem Jahre 1412.