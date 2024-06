Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Home Icon > Landrat: Stichwahl im Landkreis Neustadt-Aisch/Bad Windsheim

Landrat: Stichwahl im Landkreis Neustadt-Aisch/Bad Windsheim

Der erste Wahlgang hat nicht ausgereicht, also steht in zwei Wochen eine Stichwahl an. Dort müssen sich die Bürger des Landkreises Neustadt-Aisch/Bad Windsheim für einen von zwei Kandidaten als neuen Landrat entscheiden.