Bürgerentscheid: Erlanger stimmen für Stadt-Umland-Bahn

In Erlangen haben die Bürger heute mehrheitlich für den Bau der Stadt-Umland-Bahn (StUB) gestimmt, eines der größten Straßen-Projekte Deutschlands. Nach Angaben des Rathauses haben sich 52,4 Prozent der Wähler für das Projekt ausgesprochen. 47,6 Prozent stimmten dagegen.

Die Wahlbeteiligung für die Europawahl und damit auch für den Bürgerentscheid lag nach Angaben der Stadt bei 73,6 Prozent. "Beide Entscheidungen haben sich gegenseitig befruchtet", sagte Erlangens Rechtsreferent Thomas Ternes, der für die Wahlen zuständig ist, dem BR.

CSU will bei Projekt mitarbeiten

Nach der Verkündung des Ergebnisses sagte Oberbürgermeister Florian Janik (SPD): "Ich freue mich über den klaren Ausgang des Entscheids. Das ist ein gutes Signal für unseren Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort und für die Verkehrswende". Erlangens Bürgermeister Jörg Volleth (CSU), der sich im Vorfeld gegen das Projekt ausgesprochen hatte, erkannte den Willen der Erlanger an und kündigte an, dass seine Fraktion künftig am Projekt mitarbeiten werde. "Der Wahlkampf [...] habe in der Stadtgesellschaft aber auch Gräben aufgeworfen, die es nun wieder zu schließen gilt", heißt es außerdem in einer Mitteilung der Erlanger CSU zum Ausgang des Bürgerentscheids.