"Völlig perplex": FCN-Nachwuchskeeper wird Nübel-Ersatz

Es sind aufregende Tage im Leben von Jan Reichert. Der 22-jährige Torhüter des 1. FC Nürnberg dürfte bislang nur echten Club-Fans und ausgewiesen Kennern der Regionalliga Bayern etwas sagen. Dort hat er in seiner Karriere bislang knapp 90 Spiele bestritten - für Nürnbergs zweite Mannschaft und den 1. FC Schweinfurt. Am letzten Spieltag dieser Saison in der 2. Bundesliga durfte er erstmals das Tor der ersten Mannschaft des FCN hüten. Auch wenn er gegen den Hamburger SV vier Gegentore kassierte, es war das bislang größte Spiel seiner Karriere.

Reichert profitiert von Nübel-Entscheidung

Wenn jungen Torhütern so ein Auftritt vielleicht ein wenig zu Kopf steigen könnte, einen Anruf von der deutschen Nationalmannschaft wird er anschließend nicht erwartet haben. Doch genau den hat Reichert wenige Tage vor der EM erhalten. "Ich war mit meinem Bruder unterwegs, als ich den Anruf bekommen habe, und war erst mal völlig perplex. Ich konnte es erst gar nicht glauben, freue mich aber ungemein auf diese besondere Chance."

Die "besondere Chance" ist der Entscheidung von Bundestrainer Julian Nagelsmann geschuldet, der Alexander Nübel aus dem EM-Kader der Nationalmannschaft gestrichen hat. Nagelsmann hatte angedacht, mit vier Torhütern im Kader die Europameisterschaft zu bestreiten. Doch der Gesundheitszustand von Leroy Sané, bei dem es "ein paar Unwägbarkeiten" wegen dessen hartnäckiger Schambein-Blessur gebe, hatte Nagelsmann zum Umdenken bewogen.

"Riesige Ehre" - Reichert möchte "alles aufsaugen"

Noch vor wenigen Wochen hatte der Bundestrainer erklärt, er möchte vier Torhüter im Team, damit Stammtorhüter Manuel Neuer im Training nicht unnötig belastet wird, die Spieler aber trotzdem alle Trainingseinheiten mit Torwart machen zu können und so viel Schusstraining wie gewünscht machen könnten.

Und genau dort kommt nun Reichert ins Spiel. Der 22-Jährige wird freilich kein EM-Spiel bestreiten. Doch mit seinem Einsatz im Training soll er dabei helfen, dass die deutsche Nationalmannschaft bei der Heim-EM den Titel gewinnt. "Es ist eine riesige Ehre für mich und macht mich wahnsinnig stolz. Ich werde mein Bestes geben und alles aufsaugen", erklärte Reichert.

"Kurze Wege" zum FCN: Chatzialexiou vermittelte Kontakt

Der Kontakt zu Reichert kam über FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou zustande. Der Nachfolger von Dieter Hecking war bis zuletzt beim DFB tätig und begründet die Entscheidung für Reichert auch mit der kurzen Anreise ins Trainingscamp in Herzogenaurach: "Durch die kurzen Wege zwischen Nürnberg und Herzogenaurach und meine Verbundenheit zum DFB kam der Kontakt zu Jan zustande. Wir unterstützen die Nationalmannschaft dabei selbstverständlich sehr gerne", so Chatzialexiou und fügte an: "Es ist für uns als Verein und insbesondere für Jan natürlich eine tolle Wertschätzung und große Chance, sich dort zeigen, die Nationalmannschaft unterstützen und damit auch einen kleinen Beitrag zu einer hoffentlich erfolgreichen Europameisterschaft leisten zu dürfen."

Beim letzten großen Titel der deutschen Nationalmannschaft, dem WM-Sieg 2014 in Brasilien, spielten Standards eine große Rolle auf dem Weg zum Pokal. Auch beim 2:1-Testspielsieg gegen Griechenland probierte der DFB diverse ungewöhnliche Eckball-Varianten aus. Sollte Nagelsmann wie einst Jogi Löw auf viele Trainingseinheiten mit dem ruhenden Ball setzen, könnte Reichert tatsächlich zum wichtigen Faktor für eine erfolgreiche EM werden.