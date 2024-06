Neustadt/Aisch-Bad Windsheim: Wer wird neuer Landrat?

Helmut Weiß sorgte während einer Sitzung des Kreis- und Bauausschusses im Februar für eine Überraschung: Der Landrat erklärte, er habe beim Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim die Feststellung seiner Dienstunfähigkeit beantragt - aus gesundheitlichen Gründen. Wenige Wochen später stimmte der Kreistag seiner Dienstunfähigkeit zu. Im vergangenen Mai feierte Weiß noch sein zehnjähriges Jubiläum als Landrat. Seine offizielle Amtszeit endet am 30. Juni. Nun steht am Sonntag die Neuwahl des Landrats an, zeitgleich mit der Europawahl.

Eine Frau und zwei Männer kandidieren

Um die Nachfolge von Helmut Weiß bewerben sich drei Personen: Die CSU stellt den aktuellen Bürgermeister von Diespeck, Christian von Dobschütz, zur Wahl. Der 46-Jährige ist seit zehn Jahren das Gemeindeoberhaupt von Diespeck. Zuvor arbeitete er für die Stadt Nürnberg und spezialisierte sich auf das Gebiet Verwaltungsmodernisierung.

Für die Freien Wähler tritt Birgit Kreß, Bürgermeisterin von Markt Erlbach, an. Die 61-Jährige ist bereits seit 2008 Bürgermeisterin von Markt Erlbach. Vor ihrer Zeit als Rathauschefin übernahm sie den elterlichen Ackerbaubetrieb und studierte Agrarökonomie mit Agrarpolitik und Marketing in Triesdorf.

Die Grünen haben den früheren Bundestagsabgeordneten Uwe Kekeritz aus Uffenheim nominiert. Der 70-Jährige verstärkte von 2009 bis 2021 den Deutschen Bundestag. Dort war der Volkswirt unter anderem stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Mögliche Stichwahl am 23. Juni

Die Wahl wird sich also zwischen einer Kandidatin und zwei Kandidaten entscheiden. Mit ersten Hochrechnungen ist am Sonntag gegen 19 Uhr zu rechnen. Die Wahllokale sind bis 18 Uhr geöffnet. Ob am Sonntag allerdings schon ein Sieger feststehen wird, ist nicht klar. Denn gewonnen hat nur, wer mindestens die Hälfte aller Stimmen erhält. Sollte dies nicht der Fall sein, fällt die finale Entscheidung erst zwei Wochen später am 23. Juni bei einer Stichwahl. Im Kreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim sind im ersten sowie in einem möglichen zweiten Wahlgang über 81.000 Menschen wahlberechtigt.