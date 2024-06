Unwetter in Österreich: Große Schäden, Wahllokale überschwemmt

Weiter Unwettergefahr in Teilen Österreichs

Durch die Böen waren auch zahlreiche Bäume auf Straßen gestürzt. Mehrere Routen seien noch gesperrt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Feuerwehren waren im Großeinsatz, um die Schäden zu beseitigen. Allein rund um die Landeshauptstadt Graz musste die Feuerwehr zu mehr als 800 Unwetter-Einsätzen ausrücken, schrieb die "Kleine Zeitung". Ein Pflegeheim in Neudau in der Steiermark musste evakuiert werden, weil es unter Wasser stand, wie ein Katastrophenschutz-Sprecher der Nachrichtenagentur APA sagte. "Insgesamt wurden 40 Personen in Sicherheit gebracht."

Am Sonntag hatte sich das Wetter zwar zunächst beruhigt. Weitere Gewitter im Laufe des Tages waren aber laut Meteorologen auch in Österreich nicht auszuschließen. Die Unwettergefahr sei vor allem in Tirol erheblich, hieß es.

Pegel in Bayern werden bis Montag wieder steigen

Auch in Bayern ist die Hochwassergefahr nach den Überschwemmungen der vergangenen Woche nicht gebannt. Denn der Hochwassernachrichtendienst (HND) Bayern rechnet damit, dass der vorhergesagte Regen an den Alpen den Wasserstand an einzelnen Donauzuflüssen und an der Donau bis Montag wieder steigen lässt. Fluten wie am ersten Juni-Wochenende erwarten die Experten jedoch nicht.

Mit Informationen der dpa und der AFP