Rock im Park: Rassistische Parolen vom Riesenrad gegrölt

Beim Festival Rock im Park in Nürnberg haben zwei Männer am Samstagabend im Riesenrad angeblich rassistische Parolen zum Lied "L'amour toujours" gegrölt. Zeugen aus der Nachbargondel berichteten der Polizei von den Parolen "Deutschland den Deutschen" und "Ausländer raus". In der Gondel hätten zwei der fünf Menschen gesungen.

Zur Rede gestellt: Zwei mutmaßliche Rassisten greifen an

Nach der Fahrt im Riesenrad hätten sie die fünfköpfige Gruppe auf die Parolen angesprochen, woraufhin zwei junge Männer sie angegriffen hätten. Laut Polizei ist es aber nicht zu ernsthaften Verletzungen gekommen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Volksverhetzung – allerdings gegen unbekannt, weil nicht klar war, wer aus der Gruppe gesungen hatte.

Der Veranstalter von Rock im Park hat den beiden Angreifern laut Polizei Hausverbot erteilt. Der Vorfall werde sehr ernst genommen, so der Veranstalter selbst. Rock im Park sei ein weltoffenes und diverses Festival. "Jegliche Form von Diskriminierung, Menschenhass und Gewalt hat bei Rock im Park keinen Platz."

Rock im Park endet am frühen Montagmorgen

Nach drei Tagen Konzerten und Party geht das Festival in der Nacht zum Montag zu Ende. Bis auf den einen Zwischenfall sind keine weiteren rassistischen Vorfälle bekannt. Die Einsatzkräfte sprachen am Sonntag von einem bisher friedlichen Festival. Die Rettungskräfte mussten Feierende vor allem wegen Insektenstichen, kleineren Verletzungen und Kreislaufproblemen behandeln. Alkohol spielte offenbar keine größere Rolle: Wegen der Hitze tranken die Gäste vor allem Erfrischungsgetränke.

An den drei Tagen hatten rund 70 Bands auf den drei Bühnen gestanden. Zum Abschluss am Sonntagabend sollten unter anderem die Berliner Punkrocker Die Ärzte, die US-Rockband Queens Of The Stone Age und die Metal-Band Avenged Sevenfold spielen.

