Krankenhäuser im Landkreis Regen operieren nur noch Notfälle

Die Arberlandkliniken Viechtach und Zwiesel, die beiden Krankenhäuser im Landkreis Regen, haben jetzt alle planbaren Operationen abgesagt. Die Häuser sind mit der Versorgung von Corona-Patienten ausgelastet.

Zweite Intensivstation in Viechtach wird vorbereitet

Operiert werden ab sofort nur noch Notfälle. Das hat die Pressestelle der Kliniken auf BR-Nachfrage bekannt gegeben. Momentan liegen 41 Corona-infizierte Menschen mit schweren Krankheitsverläufen in den Arberlandkliniken. Fünf von ihnen auf der Intensivstation in Viechtach, das wie schon im letzten Corona-Winter Covid-Schwerpunkt-Haus ist. Die Intensivstation hat insgesamt nur sechs Betten. In Viechtach wurde deshalb jetzt auch der OP-Aufwachraum vorbereitet, um dort eine zweite Intensivstation aufzubauen. Eine Art Notstation, falls die Zahl der schwerstkranken Covid-19-Patienten weiter steigt.

Dort gibt es dann weitere fünf Intensivbetten. Für mehr reicht das Personal nicht. Diese zweite Intensivstation sei nur eine Art "Feldlazarett", hatte der Ärztliche Direktor der Arberlandklinik Viechtach, Günther Schmerbeck, schon bei einer Pressekonferenz der Kliniken letzte Woche betont. Eine absolute Notmaßnahme. Die Intensivstation in Zwiesel soll möglichst von Covid-Patienten freigehalten werden.

Meiste Patienten auf der Intensivstation nicht geimpft

Die Arberlandkliniken hatten schon letzte Woche auf die zunehmend schwierige Lage in den beiden Häusern hingewiesen und die Bevölkerung aufgerufen, sich impfen zu lassen und auch die Drittimpfung in Anspruch zu nehmen. Die meisten Coronapatienten in Viechtach und Zwiesel seien nicht geimpft. Bei denen, die trotz vollständiger Impfung erkranken und in die Klinik müssen, gibt es laut Christian Schmitz, dem Vorstand der Arberlandkliniken, zwei Gruppen: Die einen sind über 70 und 80 Jahre alt und der Impfschutz habe bereits nachgelassen. Die anderen sind vor allem Patienten, die mit dem Einmal-Impfstoff "Johnson and Johnson" geimpft wurden. Hier wird bereits seit längerem eine Auffrischimpfung mit einem anderen Impfstoff empfohlen.

Der Landkreis Regen hat eine Sieben-Tage-Inzidenz von 842, zählt also zu den stark belasteten Landkreisen in Bayern.