Christkindlmarkt-Absage: Standlbetreiber "absolut geschockt"

Stadt München will Standlbetreibern helfen

Nach Absage des Münchner Christkindlmarkts hoffen die Standlbetreiber jetzt auf Unterstützung durch die Stadt. Oberbürgermeister Dieter Reiter will nun prüfen, wie man einen finanziellen Ausgleich schaffen könne.

Auch verschiedene Stadtratsfraktionen haben sich bereits für Entschädigungen ausgesprochen. Privat organisierte Märkte wie etwa der Künstlermarkt an der Münchner Freiheit oder der Mittelalterliche Weihnachtsmarkt am Odeonsplatz könnten mit "2G+" stattfinden.

Nürnberger Christkindlesmarkt: Verteilte Buden, Glühwein mit 2G

Vergangene Woche hat es in ganz Bayern zahlreiche Absagen von Weihnachtsmärkten gegeben. So haben etwa die Landkreise Miesbach in Oberbayern und Fürth in Mittelfranken sämtliche Märkte abgesagt. Auch in Dingolfing, Prien am Chiemsee, Neuburg an der Donau und Ingolstadt und Eichstätt wird es dieses Jahr keine Christkindlmärkte geben.

Der Nürnberger Christkindlesmarkt wird in diesem Jahr als dezentraler Markt stattfinden. Statt nur auf dem Hauptmarkt werden die Buden an insgesamt vier Plätzen in der Nürnberger Altstadt aufgebaut. An Bratwurst- und Glühweinständen gilt 2G-Regel. Auch der Augsburger Christkindlesmarkt soll zum jetzigen Stand stattfinden.