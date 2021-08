Nationalpark Bayerischer Wald eröffnet Reptiliengehege

Im Besucherzentrum des Nationalparks Bayerischer Wald in Neuschönau im Kreis Freyung-Grafenau hat Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) eine neue Reptilienanlage eröffnet. In drei naturnah gestalteten Gehegen können künftig Kreuzottern, Ringelnattern und Waldeidechsen aus nächster Nähe beobachtet werden. Die Tiere stammen allesamt aus Nachzuchten, sind also nicht in freier Natur gefangen worden.

Nationalpark: "Werbung für die Tiere machen"

Nationalpark-Leiter Franz Leibl erklärt, die neue Reptilienanlage im Tierfreigelände in Neuschönau sei eine weitere Attraktion des Nationalparks: "Normalerweise sieht man die Reptilen in freier Natur, wenn überhaupt, nur sehr kurz. Sie fliehen sofort. Wir hoffen, mehr Werbung für die Tiere zu machen und bei Menschen mehr Sympathie für sie zu gewinnen wie das bisher der Fall ist."

Blick von oben auf die Tiere

Die neue Reptilienanlage ist maßgeblich von Dokumentarfilmer und Kreuzotterexperte Pauli Hien aus Straubing gestaltet worden. Dafür hat die Nationalparkverwaltung rund 80.000 Euro investiert. Das besondere an den Gehegen ist, dass sie offen gestaltet sind, Besucher also von oben einen hervorragenden Blick auf die Tiere haben, ohne dass Glas oder Gitter das Sichtfeld einschränken. "Wir erwarten, dass sich unsere Besucher diszipliniert verhalten und keinen Müll rein schmeißen oder anderen Unsinn machen", hofft Leibl, "sonst müssten wir ein Kuppelgitter auf die Anlage bauen".