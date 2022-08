Kostenloses Sportprogramm "Fit im Park" - zu erfolgreich?

Yoga, Zumba, Fitness: Seit mehr als zwanzig Jahren gibt es in München "Fit im Park". Die kostenlosen Sportangebote in verschiedenen Stadtteilen sind ziemlich erfolgreich. Zu erfolgreich? Der Luitpoldpark und der Westpark platzen oft aus allen Nähten, die Teilnehmerzahl ist nicht begrenzt. Von ganz hinten sind die Trainer kaum mehr zu sehen. Und: Nicht überall ist die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr günstig. Da werden Forderungen nach einem zusätzlichen Standort laut.

"Fit im Park" - Kostenlose Sportkurse an elf Orten in München

Arme hoch und strecken. Ein Bein zurück und den Körper nach links drehen. Und das Ganze gleich noch einmal: Feierabend im Schwabinger Luitpoldpark. Auf einer Wiese stehen rund 120 Freizeitsportler und turnen die Übungen der Trainerin auf der Bühne nach. Einige sind im professionellen Sportoutfit und stehen auf Iso-Matten. Andere sind zufällig mit dem Radl vorbeigekommen und machen jetzt spontan mit - in Jeanshosen und Sandalen.

"Fit im Park" ist ein Gratis-Sportangebot der Stadt München. Das umfangreiche Fitnessprogramm von Kinderdisko bis Yoga richtet sich an alle Altersgruppen und geht von Mai bis Ende September. Fast täglich finden mehrere Kurse an elf unterschiedlichen Standorten statt, vor allem in den Stadtparks. Einmal in der Woche gibt es sogar einen Qi-Gong-Kurs am Münchner Marienplatz für Frühaufsteher.

Luitpoldpark platzt im Sommer oft aus allen Nähten

Susanne Lichtner ist seit zehn Jahren als Teilnehmerin dabei und geht vor allem in den Schwabinger Luitpoldpark. Doch hier ist ihr mittlerweile fast schon zu viel los. Gerade in den Hauptmonaten Juli und August. "Sie sehen ja, es ist eine sehr kleine Wiese und es ist zum Teil noch die Wiese dahinter gefüllt, wo die Leute schon gar nichts mehr sehen. Also, es wird sehr gut angenommen", so die Angestellte aus München.

Und tatsächlich: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verteilen sich auf der ganzen Wiese. Einige stehen schon ziemlich weit hinten und können die Hintergrundmusik und die Anweisungen der Trainerin nur noch sehr leise hören. Auch die Sicht ist eingeschränkt, obwohl die Trainerin extra auf einer kleinen Bühne steht.