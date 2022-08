Party-Stimmung im Regen: Helene Fischer gibt Mega-Konzert

Trotz strömenden Regens haben mehr als 130.000 Besucherinnen und Besucher ausgelassen bei einem Open-Air-Konzert von Schlagerstar Helene Fischer auf dem Messegelände München Riem gefeiert. Die Sängerin freute sich über "viele magische Momente". Es war der erste große Live-Auftritt der 38-Jährigen nach einer Pause - und ihr einziges Konzert in diesem Jahr.

Partystimmung in Regencapes

Wegen der Corona-Pandemie hatte das lange geplante Open-Air verschoben werden müssen. Die Dimensionen waren riesig: eine 150 Meter lange Bühne, Dutzende Kameras und 5.000 Helfer. Ein Verkehrskonzept sollte Chaos verhindern. Gedränge und Wartezeiten an den U-Bahnen und Parkhäusern ließen sich bei der Menschenmenge trotzdem nicht vermeiden. Feuerwehr und Ordnungskräfte hatten ihre Mühe, die Massen geordnet aufs Konzertgelände zu leiten. Bereits am Morgen standen viele Fans vor den Absperrungen an - viele von ihnen waren aus der gesamten Bundesrepublik angereist.

Regenschirme waren auf dem Gelände nicht erlaubt, Regen-Capes somit bei praktisch allen Besuchern der einzige Schutz. Zeitweise suchten die Menschen, die schon auf dem Messegelände waren, Unterschlupf in den Hallen. Die meisten von ihnen waren nach kurzer Zeit trotz des Regenschutzes patschnass - trotzten aber dennoch dem miesen Wetter und ließen sich die Laune nicht verderben.