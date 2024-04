Anti-Israel-Gedicht zitiert: Empörung über Dieter Hallervorden

Die Aufregung ist groß: Unterlegt von epischer Musik und begleitet von ergreifenden TV-Bildern aus dem Gazastreifen mit Raketeneinschlägen und verzweifelten Menschen, zitiert Dieter Hallervorden in seinem Facebook-Kanal das von dem Ex-Linken-Bundestagsabgeordneten Dieter Dehm mit verfasste Gedicht "Gaza Gaza". Er kommt auf die Opfer unter den Kindern zu sprechen, auf das Leid ihrer Eltern und setzt fort: "Soll ich diesem Vater empfehlen, so cool wie ein Talk-Gast zu sein, sich bloß in keinem Wort zu verfehlen, das antisemitisch erscheint? Sie geloben Apartheid die Treue, von Ampel bis AfD. Sie liefern Granaten aufs Neue, bittend, zart damit umzugehen." Die Nutzung des Begriffs der Apartheid in Bezug auf den jüdischen Staat Israel ist ideologisch heftig umkämpft.

"Kein Mensch wird als Terrorist geboren"

In Gaza werde ein "Kinderfriedhof als Albtraum für Generationen bleiben", so Hallervorden: "Ich frag mich da immer wieder: Und das soll kein Völkermord sein?" Der Schauspieler lässt im Anschluss schweigend eine animierte Friedenstaube aufsteigen. Eingeleitet hatte Hallervorden seinen Online-Auftritt mit der Bemerkung: "Ich möchte eines unmissverständlich klarstellen. Natürlich verurteile auch ich den Terror von Hamas, aber trotz alledem ersehnen wir gleichzeitig eine neue Friedenschance für eine Zwei-Staaten-Lösung. Damit man miteinander sprechen kann, braucht man ein Schweigen der Waffen und die sofortige Freilassung aller Geiseln." Er wisse aber auch, dass "Grausamkeiten meist Vorgeschichten" hätten, so Hallervorden: "Kein Mensch wird als Terrorist geboren."

Dieter Dehm schreibt in seinem Facebook-Kanal: "Der wohl berühmteste Darsteller und Theatermann Deutschlands, Dieter Hallervorden, hat sich unerwartet deutlich, wenn auch in feinsinniger Lyrik, auf die Seite der im Gazastreifen bombardierten Menschen gestellt. Das Video zeigt harte Bilder mit einem sensiblen Lied, nicht nur für die palästinensischen Menschen, sondern auch für eine friedliche Zukunft Israels."