Kinderfeuerwehren jetzt auch mit eigenem Leistungsabzeichen

Was von all diesen Jacken, Helmen, Handschuhen und Stiefeln braucht ein Feuerwehrmann? Die Sechs- und Siebenjährigen der Kinderfeuerwehr Parkstein überlegen nicht mal und zupfen sofort die richtigen Teile heraus. Und der Leinenbeutel? "Den braucht man zum Abseilen und zum Sichern", kommt es wie aus der Pistole geschossen. Während die Kleinsten Schutzausrüstung zuordnen, Fragen beantworten und im Team Wasser transportieren, müssen die Zehn- bis Zwölfjährigen gemeinsam einen Tischtennisball durch einen Schlauch drücken. Oder gezielt Tennisbälle von Pylonen spritzen. Wissen und Teamarbeit sind gefragt.

Zum Artikel: Die Zukunft der Feuerwehr auf dem Prüfstand

Abzeichen "Kinderflamme" als Ansporn für kleine Feuerwehrler

169 Kinderfeuerwehren gibt es in der Oberpfalz, 15 davon im Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Rund 30 Kinder ab sechs Jahren treffen sich in Parkstein einmal im Monat, um spielerisch die Feuerwehrarbeit kennen zu lernen. Bisher haben einzelne Feuerwehren in Bayern als Ansporn eigene Prüfungen für ihre Kinder entwickelt, seit Februar aber hat der Landesfeuerwehrverband offizielle Richtlinien herausgegeben für das neue Leistungsabzeichen für die Kleinsten.

Motivation, kein Wettbewerb

Die "Kinderflamme" gibt es als Anstecknadel, dazu eine Urkunde. Sie soll Motivation sein, auf keinen Fall als Wettbewerb gesehen werden, sagt Julia Wolfram aus Weiden in der Oberpfalz, zuständig für die Kinderfeuerwehren. Deshalb gebe es auch keine Zeitvorgaben, und die Betreuer können aus einer Art Katalog die Prüfungsaufgaben für ihre Schützlinge auswählen.

Notruf absetzen und Erste Hilfe werden geprüft

Anton, Mika, Eva und die anderen Sechsjährigen sind inzwischen bei der nächsten Station. Und kleben die richtige Pflastergröße auf die aufgemalten Wunden ihrer Betreuer. Im Feuerwehrauto meldet Emma (8) gerade einen bewusstlosen Mann in der Basaltstraße. Den "Notruf" nimmt ihre Betreuerin Claudia entgegen. Max bringt derweil Kate auf einer Matte ruckzuck in die stabile Seitenlage. Als Prüfer sind die Kreisbrandmeister und der Kreisbrandinspektor gekommen. Auch für sie ist es Neuland. Sie haben ein Lächeln und Staunen im Gesicht. Und loben anschließend den Ehrgeiz, den so mancher Jugendfeuerwehrler in der Ausbildung manchmal missen lasse.