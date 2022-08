Kinder werfen Tretroller auf Autobahn

In der Nacht zum heutigen Mittwoch haben zwei Kinder im Alter von elf und zwölf Jahren offenbar Tretroller auf die A73 geworfen. Wie die Polizei mitteilt, sollen sie die Roller vorher gestohlen haben. Demnach rief ein Zeuge an, der beobachtet hatte, wie die Gefährte gegen 01.00 Uhr nachts von der Autobahnbrücke in der Äußeren-Brucker-Straße auf die Autobahn fielen.

Polizei sucht geschädigte Autofahrer

Die Polizeistreife fand nur noch Trümmer. Vermutlich hatten Fahrzeuge die Hindernisse überrollt. Die Polizei sucht nun nach den Eigentümern der Roller und nach Autofahrern, die dadurch einen Schaden am Fahrzeug davontrugen. Da die Beamten die Eltern der Kinder nicht erreichen konnten, sind beide in eine Aufnahmeeinrichtung für Kinder und Jugendliche gebracht worden.

Anzeige gegen strafunmündige Kinder

Obwohl die Kinder aufgrund ihres Alters strafunmündig sind, wurden Verfahren wegen Diebstahls und wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Das sei ein üblicher Vorgang, schilderte ein Beamter dem Bayerischen Rundfunk. Diese Verfahren werden im Anschluss von der Staatsanwaltschaft eingestellt.