Kriminalität - Wenn Eltern an ihren Kindern verzweifeln

Eines Tages klingelt am Nachmittag das Telefon. Andrea (Name von der Redaktion geändert) geht ran. Die Polizei ist in der Leitung. Ihr Sohn sei verhaftet worden. "Also das war wie ein Schlag in die Magengegend. Aus heiterem Himmel. Du nimmst das Telefon ab und denkst dir nichts. Und dann sagt er: Hier ist die Polizei. Ihr Sohn sitzt in U-Haft." Die Familie von Andrea und ihrem Mann Peter (Name von der Redaktion geändert): ganz normale Mittelschicht. Sie stehen mit beiden Beinen im Leben. Dass ihr Sohn Kontakt zum kriminellen Milieu hat, davon ahnt das Ehepaar bis zu jenem Anruf nichts.