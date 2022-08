ADAC: Autobahnen nächstes Wochenende wieder "rappelvoll"

Das erste Wochenende im August dürfte laut ADAC wieder besonders staureich werden. In Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Berlin, Brandenburg, Hamburg und Skandinavien gehen in Kürze die Sommerferien zu Ende. Viele Urlauber seien deshalb auf dem Heimweg, so der ADAC. Umgekehrt brechen viele Menschen aus Baden-Württemberg und Bayern in den Urlaub auf. Denn hier beginnt erst die zweite Ferienwoche.

Weniger Stau durch richtigen Reisetag

"Wer flexibel ist, fährt unter der Woche los, etwa am Dienstag oder am Mittwoch", empfiehlt der ADAC. Besonders viel Stau in beiden Richtungen dürfte es demnach auf den Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee geben. Aber auch in den Großräumen Hamburg, Köln, Berlin und München. Unter anderem wird es auch auf den folgenden Strecken voraussichtlich starke Staubelastung geben:

A3 Passau - Nürnberg - Würzburg - Frankfurt - Köln - Oberhausen

A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A7 Füssen/Reutte - Ulm - Würzburg - Kassel - Hannover - Hamburg

A8 Salzburg - München - Stuttgart

A9 Halle/Leipzig - Nürnberg - München

A93 Inntaldreieck - Kufstein

A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Stau-Zonen in den Nachbarländern

Im benachbarten Ausland staugefährdet seien die Tauern-, Fernpass-, Arlberg-, Rheintal-, Brenner-, Karawanken- und Gotthard-Route und die Fernstraßen von und zu den italienischen, französischen und kroatischen Küsten. In Österreich sei entlang der Inntal-, Tauern- und Brennerautobahn wegen der Sperre von Ausweichrouten mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen.

An den Grenzen einiger Nachbarländer sollten Wartezeiten von 60 Minuten eingeplant werden, für Fahrten nach Slowenien, Kroatien, Griechenland und in die Türkei und zurück deutlich mehr. Bei der Ein- und Ausreise nach und von Deutschland sind laut ADAC die drei Autobahngrenzübergänge Suben (A3 Linz - Passau), Walserberg (A8 Salzburg - München) und Kiefersfelden (A93 Kufstein - Rosenheim) besonders staugefährdet.