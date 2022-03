Kinder und Erwachsene nach Unfall mit Linienbus verletzt

In der Gemeinde Essenbach im Landkreis Landshut sind am Nachmittag ein Auto und ein Linienbus zusammengestoßen. Mehrere Menschen wurden bei dem Unfall verletzt. Die Polizei berichtet, dass der Bus vorfahrtsberechtigt gewesen sei.

Linienbus vermutlich übersehen

Offenbar hatte die Autofahrerin den Bus, der von Mirskofen Richtung Weihenstephan unterwegs war, beim Einbiegen auf die Kreisstraße übersehen. Die Polizei spricht am Abend von einer "massiven Kollision zwischen Pkw und dem 18-Tonnen-Linienbus".

Autoinsassen schwer verletzt

Die Fahrerin des Wagens und ihr Beifahrer – zwei Senioren – wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Sie sind in Krankenhäuser gebracht worden. Der Busfahrer habe sich bei dem Zusammenprall mittelschwere Verletzungen zugezogen, teilte ein Polizeisprecher mit. In dem Bus waren neun Kinder. Sie hätten einen Schock erlitten, so die Polizei Landshut.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 30.000 Euro.