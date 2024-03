Kelheimer Kreistag: Kompromiss zum Krankenhaus Mainburg

Der Kreistag in Kelheim hat sich am Freitag mit den umstrittenen Plänen für das Krankenhaus in Mainburg im Kreis Kelheim befasst. Am Schluss entschied man sich mit großer Mehrheit - Stimmverteilung 51:6 - für einen Kompromiss.

Mehrere Optionen werden geprüft

Zum einen erteilten die Kreisräte Landrat Martin Neumeyer (CSU) das Mandat, in Verhandlungen über ein Konzept einzutreten, das eine verstärkte Kooperation des Mainburger Krankenhauses mit Kliniken in den oberbayerischen Nachbarlandkreisen vorsieht. So wird auch eine Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus in Freising geprüft.

Gleichzeitig gaben die Kelheimer Kreisräte ihrem Landrat das Mandat, die Gespräche mit den fünf öffentlichen Krankenhäusern in der Region Ingolstadt fortzusetzen. Diese wollen ihre massiven Defizite drücken und streben deshalb eine sogenannte Verbundlösung an. Nach diesem Modell wollen die Krankenhäuser in Ingolstadt, Pfaffenhofen, Schrobenhausen und Eichstätt künftig enger zusammenarbeiten.

Viele Mainburger wollen ihr Krankenhaus retten

Diese Pläne würden eine Umwandlung des Mainburger Krankenhauses in ein regionales Gesundheitszentrum bedeuten. Das könnte das Ende der Notaufnahme in seiner bisherigen Form bedeuten. Zum anderen werden laut dem Beschluss weitere Optionen geprüft – darunter der Erhalt des Krankenhauses Mainburg in der bisherigen Form und wie sich das finanzieren ließe. Außerdem entschieden die Kreisräte, die Verwaltung mit Prüfung eines möglichen Neubaus eines Landkreiskrankenhauses in der Landkreismitte zu beauftragen.

Viele Menschen in Mainburg haben in den vergangenen Wochen den Erhalt des Krankenhauses, insbesondere der stationären Notaufnahme gefordert. Erst am Mittwoch hatten 3.000 Menschen für die Klinik demonstriert. Auf der anderen Seite gebe es ein hohes Defizit, das immer weiter steige und den Kreishaushalt belaste.

28.000 Menschen unterzeichnen Petition für Erhalt der Klinik

Die öffentliche Kreistagssitzung dauerte rund vier Stunden. Sie stieß auf großes Interesse. Etwa 100 Menschen waren im Zuschauerbereich dabei. Vor der Sitzung hatten Vertreter der "Initiative rettet das Krankenhaus Mainburg" Kelheims Landrat Martin Neumeyer den Zwischenstand einer Online-Petition symbolisch übergeben. Rund 28.000 Menschen haben bislang für den Erhalt der Klinik unterschrieben, darunter etwa 17.000 aus dem Kreis Kelheim.