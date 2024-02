Nahost-Ticker: USA erwägen Hilfslieferungen aus der Luft

Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Die humanitäre Lage im Gazastreifen spitzt sich zu. Es mangelt unter anderem an Trinkwasser und medizinischer Versorgung, so die Ärzte ohne Grenzen. Die USA erwägen nun, Hilfsgüter aus der Luft in den Gazastreifen abzuwerfen. Alle News im Ticker.