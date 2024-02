Ukraine-Ticker: Weiter schwere Kämpfe an ostukrainischer Front

13.31 Uhr: Ukraine meldet Abschuss von drei russischen Kampfjets

Die ukrainischen Streitkräfte haben nach Angaben von Armee-Chef Olexander Syrskyj drei weitere russische Jagdbomber vom Typ Su-34 abgeschossen. Russland äußerte sich zunächst nicht zu den Angaben. Vergangene Woche hatte das ukrainische Militär bereits mitgeteilt, dass Russland sechs Kampfjets binnen drei Tagen verloren habe. Dank moderner Flugabwehrsysteme aus dem Westen stellt das ukrainische Militär mittlerweile eine größere Bedrohung für die russische Luftwaffe dar.

12.47 Uhr: Moskau meldet Erfolg gegen ukrainische Spezialeinheit auf Insel im Schwarzen Meer

Das russische Militär hat nach eigenen Angaben den Landungsversuch einer ukrainischen Spezialeinheit auf der von russischen Truppen gehaltenen Insel Tendra im Schwarzen Meer vereitelt. "Bis zu 25" ukrainische Soldaten seien dabei getötet sowie ein Soldat gefangen genommen worden, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau. Vier der ukrainischen Boote wurden demnach gekapert, ein fünftes konnte den Schilderungen zufolge entkommen.

Laut Ministerium versuchten die ukrainischen Soldaten in dem Gebiet vor dem russisch besetzten Teil der Region Cherson mit Schnellbooten an Land zu gelangen. Auf einem Telegram-Kanal wurden Bilder veröffentlicht, auf denen Menschen in Militäruniform an Bord eines kleinen Bootes zu sehen sind. Die ukrainischen Spezialeinheiten teilten lediglich mit, einige ihrer Mitglieder seien bei einem Einsatz "heldenhaft ums Leben gekommen". Weitere Details nannten sie nicht.

12.08 Uhr: Weiter schwere Kämpfe an ostukrainischer Front

Knapp zwei Wochen nach der russischen Eroberung des ostukrainischen Awdijiwka hat die ukrainische Armee Probleme, die Frontlinie westlich der Ruinenstadt zu stabilisieren. Harte Kämpfe fänden an dem Frontabschnitt entlang der Linie der Dörfer Tonenke, Orliwka, Semeniwka und Berdytschi statt, teilte der ukrainische Oberbefehlshaber, Olexander Syrskyj, mit. Er warf mehreren Kommandeuren Fehleinschätzungen vor. Dadurch seien die ukrainischen Einheiten in Bedrängnis geraten.

"Der Feind setzt seine Offensivaktionen in vielen Bereichen der Frontlinie fort. Besonders angespannt ist die Lage in den Sektoren Awdijiwka und Saporischschja", teilte Syrskyj über die Messaging-App Telegram mit.

10.42 Uhr: Putin droht mit Gefahr eines Atomkrieges

Der russische Präsident Wladimir Putin hat dem Westen vorgeworfen, die Gefahr eines Nuklearkonflikts heraufzubeschwören. "Sie sollten endlich begreifen, dass auch wir über Waffen verfügen, die Ziele auf ihrem Territorium treffen können", sagte Putin in seiner jährlichen Rede zur Lage der Nation. "Alles, was der Westen sich einfallen lässt, womit sie die Welt erschrecken, schafft die reale Gefahr eines Konflikts mit dem Einsatz von Atomwaffen, was die Zerstörung der Zivilisation bedeutet", fügte er hinzu.

Weiter warne er den Westen vor dem Einsatz von Truppen in der Ukraine. Die Konsequenzen eines solchen Schrittes wären tragisch, sagte Putin: Russland verfüge über Waffen, die Ziele im westlichen Territorium treffen könnten.