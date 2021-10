Kaum Betten frei - Bayerns Intensivstationen gut ausgelastet

In vielen Krankenhäusern Bayerns sind die Intensivbetten knapp. Voll belegt sind die Intensivstationen insbesondere in Teilen Oberbayerns und in einigen fränkischen Landkreisen, wie aus dem Divi-Intensivregister hervorgeht. Das liegt laut verschiedener Krankenhaus-Sprecher aber nicht an der wachsenden Zahl von Corona-Patienten.

Viele Kliniken melden Vollbelegung der Intensivbetten

Mehrere Münchner Kliniken meldeten laut Divi am Mittwoch Vollbelegung, ebenso die Krankhäuser in angrenzenden Landkreisen. Auch in Landshut ist es schwer, ein freies Intensivbett zu finden. In Regensburg ist eine Klinik voll ausgelastet. Ähnlich ist die Lage in einigen Kreisen Schwabens. Im Norden Bayerns ist es laut Intensivregister in Aschaffenburg eng auf den Intensivstationen, auch das Klinikum Fürth ist demnach voll ausgelastet, ebenso die Krankenhäuser in Erlangen, im Kreis Erlangen-Höchstadt, und im Kreis Forchheim.

Elf Prozent der Intensivbetten in Bayern frei

Im bayernweiten Durchschnitt sind laut Divi derzeit etwa elf Prozent der Intensivbetten frei. Aktuell (Stand: 20.10.) liegen 268 Corona-Patienten auf Bayerns Intensivstationen. Das sind vergleichsweise wenige, allerdings verursachen Corona-Kranke mehr Aufwand, da sie getrennt von anderen liegen müssen und mehr Personal binden.

Die Corona-Ampel der Staatsregierung, Indikator für die Belastung der Krankenhäuser, steht nach wie vor auf "grün". Sie reagiert aber auch erst dann, wenn es flächendeckend eng wird. Zu beobachten ist, dass die Behandlungskapazitäten in den vergangenen Wochen vielerorts knapper geworden sind.

Dr. Joachim Klasen, Chefarzt Intensivmedizin an der Klinik Ostallgäu-Kaufbeuren, meint jedoch gegenüber dem BR, trotz gegenteiliger Meldung bei Divi sei die Klinik weiterhin sowohl auf Normal-, als auch auf Überwachungs- und Intensivstation aufnahmebereit.

Hohe Auslastung nicht ungewöhnlich

Ein Faktor für die Auslastung der Intensivstationen sind Covid-19-Patienten zwar, sie machen aber lediglich einen kleinen Teil aus. "Bei uns ist es traditionell immer so, dass die Intensivstation gut ausgelastet ist", erklärt eine Sprecherin des Klinikums Aschaffenburg-Alzenau. Das liege vor allem daran, dass es im Verhältnis zum Einzugsgebiet relativ wenige Betten gebe. Von den 40 Intensivbetten seien aktuell ungefähr 35 bis 38 belegt. Die Auslastung ändere sich ständig. Unter den Patienten sei einer, der mit Corona infiziert ist. Er werde aber nicht wegen der Corona-Infektion auf der Intensivstation behandelt. Auf der Intensivstation werden derzeit unter anderem Herzkrankheiten und Schlaganfälle behandelt, sowie Patienten nach Operationen.

Wie eine Sprecherin des Klinikums Forchheim auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks sagte, hatte es auch schon vor der Corona-Pandemie oft keine freien Intensivbetten gegeben. Das sei aber ein "normaler, kein außergewöhnlicher Vorgang". Während der Pandemie erfahre das lediglich eine größere Aufmerksamkeit.

Von den insgesamt acht Intensivbetten des Klinikums Forchheim befindet sich demnach nur ein Patient aufgrund einer Corona-Infektion auf der Station. Dies sei der erste Corona-Intensivpatient seit rund fünf Monaten, so die Sprecherin weiter. Sollten weitere Patienten ein Intensivbett benötigen, müssten diese auf umliegende Krankenhäuser ausweichen. Aber auch das sei normal, man stehe jederzeit im Kontakt mit anderen Kliniken.

Wieder mehr Notfallpatienten auf Intensivstationen

In niederbayerischen Krankenhäusern ist die Lage ähnlich: Im Landkreis Passau haben von den 25 Patienten auf den Intensivstationen nur vier eine Covid-Infektion. In Landshut werden von 36 Intensivpatienten derzeit drei wegen Covid-19 behandelt. Im Landkreis Landshut ist einer der sechs Intensivpatienten ein Covid-19-Fall.

Dass die Intensivstationen auch hier üblicherweise gut ausgelastet sind, liegt laut Jakob Fuchs von den LAKUMED Kliniken daran, dass bei der Bedarfsberechnung ein vergleichsweise geringer Puffer eingerechnet wird. Fuchs erklärt auch, dass im Vergleich zum Lockdown wieder mehr Betten mit Notfallpatienten belegt seien, weil wieder mehr Unfälle in Betrieben oder im Straßenverkehr passieren.