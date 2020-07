Kaufpreise steigen in München deutlich stärker als Mieten

650.000 Euro Kaufpreis oder 1.141 Euro Miete für eine 70-Quadratmeter-Wohnung in München

Am teuersten waren laut den Untersuchungen des Planungsverbandes München im 1. Quartal 2020 Neubauwohnungen in der Stadt München mit durchschnittlich 9.165 Euro pro Quadratmeter (zum Vergleich: 7.795 Euro im Landkreis München). Eine typische 70-Quadratmeter-Wohnung wurde damit in München für 641.550 Euro verkauft.

Der durchschnittliche Mietpreis bei Neuvermietung einer Bestandswohnung für eine 70-Quadratmeter-Wohnung beträgt in der Landeshauptstadt derzeit durchschnittlich 1.141 Euro (zum Vergleich: 677,60 Euro in Landsberg am Lech). Insgesamt sind Wohnungen in Neubauten etwa 10 bis 15 Prozent teurer als in Bestandsbauten.

Durchschnittliche Mietbelastung durch Spitzenverdiener verzerrt

Die hohen Miet- und Kaufpreise in der Region München werden durch die insgesamt höheren Einkommen jedoch nur teilweise relativiert. Für Christian Breu vom Planungsverband München ist das das "überraschendere Ergebnis" der Untersuchung.

Demnach beansprucht die durchschnittliche Mietbelastung derzeit rund 23 Prozent des verfügbaren Einkommens eines Haushalts in der Landeshauptstadt München. Bei Alleinerziehenden oder Geringverdienern ist diese sogenannte "Mietbelastungsquote" jedoch deutlich höher. Dadurch, dass es in und um München mehr Spitzenverdiener gibt als in anderen deutschen Städten, wird diese Durchschnittsquote verzerrt.

"Es gibt eine große Anzahl an gut- und besserverdienenden Haushalten in Stadt und Region München. Die Spitzenverdiener beeinflussen diesen Durchschnittswert." Christian Breu , Planungsverband München