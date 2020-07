Komet Neowise heute der Erde am nächsten

Beste Zeit zur Beobachtung von Neowise

Abends ist der Komet Neowise jetzt am besten zu sehen. Es ist ein Spiel zwischen Dunkelheit und Höhe: Je später am Abend, desto besser ist der Komet am immer dunkleren Himmel auszumachen. Doch umso tiefer sinkt er. Um elf Uhr steht er noch am höchsten, etwa drei Handbreit (an Ihrem ausgestreckten Arm) über dem Horizont. Dann ist es allerdings noch nicht ganz dunkel. Danach sinkt Neowise mit dem Großen Bären immer tiefer an den Horizont im Norden. Den tiefsten und damit ungünstigsten Punkt erreicht der Komet gegen vier Uhr morgens, die folgenden Nächte immer ein paar Minuten früher. Er geht zwar nicht unter, aber am Horizont schluckt die Dunstschicht viel vom Licht des Schweifsterns.

Jeder Tag zählt

Und Sie sollten nicht mehr zu lange warten, um nach Neowise Ausschau zu halten. Seinen sonnennächsten Punkt hatte Neowise schon Anfang Juli, da war er so hell wie ein sehr heller Stern mit 1,1 mag scheinbare Helligkeit. Seither wird der Komet immer dunkler, weil er sich von der Sonne schnell entfernt. Seien Sie also nicht enttäuscht, wenn Ihnen der Komet mit bloßem Auge nicht so prächtig erscheint wie auf den Fotos oben. Die sind zum Einen entstanden, als der Komet noch heller war, zum Anderen machen lange Belichtungszeiten ihn auf Bildern heller.

Wann kommt der Komet Neowise wieder?

Erst in etwa 6.000 Jahren könnte der Komet C/2020 F3 Neowise, wie er korrekt heißt, wiederkehren. Doch da der Komet erst im März 2020 vom Weltraumteleskop NEOWISE entdeckt wurde, sind noch zu wenige Bahndaten über ihn bekannt.

Schmutziger Schneeball vom Rande des Sonnensystems

Anders als die Planeten bewegen sich Kometen auf stark elliptischen oder parabel-förmigen Umlaufbahnen um die Sonne. Sie kommen vom äußersten Rand des Sonnensystems, ziehen dann nah an der Sonne vorbei und entfernen sich anschließend wieder in die Außengebiete des Sonnensystems. Durch die Annäherung an die Sonne bilden diese eher kleinen, uralten Objekte ihren Schweif aus: Kometen kann man sich wie schmutzige Schneebälle vorstellen, die in Sonnennähe nicht einfach schmelzen, sondern ihr Eis fast explosionsartig vergasen. Dabei wird so viel Staub und Dreck von ihrer Oberfläche mitgerissen, dass sich der Millionen Kilometer lange Schweif ausbildet. Diese "Dreckspuren" bleiben zurück und sorgen manchmal selbst noch für ein Schauspiel - als Sternschnuppen-Regen.