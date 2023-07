"Kanzlergespräch" - Olaf Scholz in Füssen

Zu dem heutigen Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Füssen haben zwei rechtsgerichtete Parteien jeweils zu einer Demonstration gegen den Regierungschef aufgerufen. Wie das Landratsamt Ostallgäu dem BR auf Nachfrage bestätigte, rechnet die AfD bei ihrer Kundgebung mit rund 150 Teilnehmern. Das Landratsamt warnt vor Verkehrsbehinderungen bis 21 Uhr, besonders auf der B16/Augsburger Straße.

Geplanter Demonstrationszug zum Festspielhaus

Die Gruppierung "Die Basis“ meldete zehn bis 15 Demonstranten an. Die Teilnehmer treffen sich der Behörde zufolge am Bootshaus der Forggensee-Schifffahrt und laufen dann zum Festspielhaus, wo sich der Kanzler mit Bürgerinnen und Bürgern austauschen will.

Fragen an den Kanzler - ohne Vorauswahl

Beim sogenannten "Kanzlergespräch" wird Scholz ab 18.30 Uhr im Festspielhaus Füssen Fragen von 150 Bürgerinnen und Bürgern beantworten. Sie hatten sich bei der Allgäuer Zeitung angemeldet. Da es aber hunderte Anfragen gab, musste, so die Zeitung, das Los entscheiden. Gefragt werden alles - eine Vorauswahl soll es nicht geben.

Themen - von Ukraine-Krieg bis Klima

An Themen dürften das Auftreten der Ampelkoalition, das umstrittene Heizungsgesetz, der Ukraine-Krieg und die Klimadiskussion im Mittelpunkt stehen. Die Reihe "Kanzlergespräch" gibt es seit dem letzten Jahr immer abwechselnd in einem anderen Bundesland. Als achte Station ist nun Bayern dran. Wer nicht zu den ausgelosten 150 Bürgerinnen und Bürgern im Festspielhaus in Füssen gehört, kann sich das Kanzlergespräch auch online live über www.bundesregierung.de ansehen.