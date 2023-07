Kampf um den Erfolg - eine Förderschule erklimmt die Zugspitze

Es ist die Abschiedstour von Jürgen Dobias, Leiter der Münchner Professor-Otto Speck-Schule, einer Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung. Nach 34 Jahren geht er demnächst in den Ruhestand. Schon oft hat er erlebt, wie wichtig Erfolgserlebnisse für seine Schüler und Schülerinnen sind. Denn sie haben schon viele Niederlagen einstecken müssen, sind im Regelschulsystem nicht zurechtgekommen, haben im Elternhaus oft einiges erlebt. Ihr Selbstvertrauen ist angeknackst, sie brauchen besondere Bedingungen, um noch einen Schulabschluss zu schaffen: kleine Klassen, viel Aufmerksamkeit.

Wenn aber diese Kids eine besondere Herausforderung meistern, dann habe dies auch besonders tiefgreifende Folgen. Darüber hinaus sei das Verhältnis zu den Lehrkräften nach so einer Erfahrung wie einer Wanderung auf die Zugspitze ein ganz anderes, erzählt Schulleiter Jürgen Dobias im BR-Politikmagazin Kontrovers: "Also diese Kinder, die das geschafft haben, mit denen haben wir nicht wirklich ein Problem in der Schule. Mit denen können wir arbeiten, die lassen sich auf uns ein."

Keiner der Schüler hat so eine Extremtour schon mal gemacht: Mehr als 2.000 Höhenmeter müssen sie alleine in den ersten zwei Tagen überwinden, 15 Kilometer gehen sie schon am ersten Tag zu Fuß. Es gibt steile Abschnitte, kurze Kletteretappen und lange, kaum enden wollende Wege.