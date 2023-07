Schauspieler Christian Quadflieg gestorben

Sohn des Schauspielers Will Quadflieg

Quadflieg wurde am 11. April 1945 in Växjö (Schweden) als eines von fünf Kindern des Schauspielers Will Quadflieg (1914-2003, "Faust") geboren. Nach der Schulzeit in Hamburg bewarb er sich an der Bochumer Schauspielschule - und fiel zunächst durch. Dann aber startete er durch, gab in großen Theatern ebenso den jungen Helden wie den von Skrupeln geplagten jungen Mann. Denn Quadflieg beherrschte viele Zwischentöne. Er erhielt Engagements in Oberhausen, Wuppertal und Basel schließlich an der Berliner Volksbühne, am Hamburger Thalia-Theater, der Münchner Staatsoper, dem Wiener Theater in der Josefstadt, dem Zürcher Schauspielhaus wie auch den Salzburger Festspielen. Oft wurde der Schauspieler Christian Quadflieg - wie schon sein Vater Will - in Bühnenklassikern eingesetzt.

Auftritte in TV-Krimis und Fernsehserien

Im Fernsehen hatte er Auftritte in Serien und Filmen wie "Der Alte", "Derrick" und "Das Traumschiff". In der ARD-Familienserie "Vater wider Willen" (1995-2002) stellte er einen Dirigenten dar. Zuletzt war es stiller um ihn geworden. Quadflieg selbst begründete das damit, dass er immer in Fernsehfilmen mitgespielt habe, "die ein gewisses Niveau hatten". Diesen Anspruch habe er aufrecht erhalten und sein in der Auswahl seiner Filmrollen "ein bisschen wählerisch geworden", so der Schauspieler auf seiner Homepage: "Die Drehbücher, an denen es mir Spaß machen würde, mitzuwirken, werden leider immer seltener."

Unterwegs mit literarischen Lesungen

Quadflieg, der seit 1974 mit seiner Kollegin Renate Reger verheiratet war, konzentrierte sich fortan auf seine mehr als 30 literarischen Programme, mit denen er Gastspiele gab und Hörbücher einlas. Lyrik von Erich Kästner und Heinrich Heine, Joachim Ringelnatz und Christian Morgenstern fanden ihr Publikum, ebenso Lesungen mit Musikeinlagen zum Leben von Komponistn wie etwa die Novellen von Eduard Mörike über Mozart oder von Leo Tolstoi über Beethoven. Auch biblische Geschichten las Quadflieg. "Die Familie trauert um einen geliebten Menschen und großen Künstler", heißt es in der Mitteilung seiner Angehörigen.

Mit Informationen von dpa