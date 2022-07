Kampf den Wildpinklern: Neue Urinale für Nürnberg

Die Stadt Nürnberg will dem Wildpinkeln in der Altstadt entgegenwirken. Deshalb sind nun zwei öffentliche Urinale an der Stadtmauer in Betrieb genommen worden. Sie befinden sich an der Frauentormauer/Ecke Klarissenplatz. Dieser Bereich sei stark frequentiert, teilt die Stadt mit, der Sandstein der historischen Stadtmauer sei dort schon porös und habe Schaden genommen - abgesehen vom unangenehmen Geruch.

Berufsschüler entwerfen Urinale für Nürnberg

Die beiden Edelstahl-Urinale sind frei zugänglich, kostenlos nutzbar und durch einen Metall-Sichtschutz von den Blicken der Passanten abgeschirmt. Geplant und gebaut haben sie Berufsschüler für Metallbautechnik aus Nürnberg. Ein weiteres Urinal an der Stadtmauer ist bereits in Planung.