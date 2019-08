Mit Urin Strom erzeugen

Angefangen hat alles mit einem Roboter, der ohne Batterien oder Solarzellen funktionieren sollte. Mit Biomasse machten ihm englische Forscher dann Beine. Den Strom dafür erzeugten Mikroorganismen, die durch Stoffwechselprozesse Nährstoffe zersetzen und Energie erzeugen können. An diesem Verfahren wurde 17 Jahre im englischen Bristol geforscht. Anfangs nutzten Professor Ioannis Ieropoulos und sein Team Zucker als Energiequelle, dann probierten sie Urin aus und stellten fest, dass sie damit noch mehr Energie gewinnen konnten als mit Zucker.

Warum man mit Urin Energie erzeugen kann

Urin besteht zu 95 Prozent aus Wasser. In den restlichen 5 Prozent sind unter anderem Kohlenhydrate enthalten, die sich von Bakterien ernähren und so einen Stoffwechselprozess anregen. Urin ist deshalb optimal als Stoff zur Energieerzeugung. Sein niedriger Säuregehalt sorgt dafür, dass sich Bakterien wohlfühlen und schnell vermehren. Urin hat zudem eine gute Leitfähigkeit, die die elektrische Ladung in einer Brennstoffzelle optimal transportiert.

Stromerzeugung mit einer mikrobiellen Brennstoffzelle

Die Stromerzeugung mit Urin findet in einem Keramikzylinder statt. Das ist die sogenannte "mikrobielle Brennstoffzelle". An den Außen- und Innenseiten sind jeweils unterschiedliche Elektroden befestigt. Der Zylinder wird in eine Flasche oder Box mit Urin gestellt. Damit sind die äußeren Elektroden dem Urin ausgesetzt. Die Mikroorganismen im Urin zersetzen die Kohlenhydrate, wodurch positiv geladene Teilchen, die Protonen, sowie negativ geladene Teilchen, die Elektronen, entstehen. Über eine Verbindung zum Pluspol wandern die Elektronen in die Brennstoffzelle und es entsteht ein Überschuss an negativen Teilchen. Angezogen durch die negativen Teilchen bewegen sich die Protonen durch die Keramikwand des Zylinders ins Innere der Brennstoffzelle. Durch den Ausgleich wird Energie frei und Strom erzeugt.