Dringendes Bedürfnis beim Einkaufen: Neuer WC-Verbund in Hof

Wer beim Einkaufsbummel in Hof ein dringendes Bedürfnis hat, findet dort ab sofort mehr Toiletten. Die Stadt Hof hat mit fünf Geschäften in der Innenstadt einen "WC-Verbund" gestartet.

WC-Verbund in Hof: 150 Euro im Monat für Gastronomen

Das heißt, die Gastwirte und Kinobetreiber stellen ihre Geschäftstoiletten auch Menschen zur Verfügung, die nicht bei ihnen einkaufen oder essen. Damit der Toiletten-Gang kostenlos bleibt, zahlt die Stadt den Geschäftsleuten 150 Euro Aufwandsentschädigung pro Monat, erklärt Carsten Reichel, der Leiter des Stadtmarketings, im BR-Gespräch.

Kostenlos nutzbare Toiletten: Die mit dem blauen Aufkleber

Und er hofft auf weitere Unterstützer. "Wir wollen den Gästen in der Stadt ein noch besseres Angebot zur Verfügung stellen. Zusätzlich zu den drei öffentlichen Toiletten zwischen Marienkirche und Rathaus." Die Stadt Hof weist mit Flyern in zahlreichen Geschäften auf den WC-Verbund hin, an den Eingangstüren der beteiligten Unternehmen sind die kostenlos nutzbaren Toiletten durch blaue Aufkleber zu erkennen. In Kulmbach wurde im Sommer ein Toilettenwagen im Wert von 40.000 Euro gestohlen.