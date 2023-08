Neues Polizei-Tagungszentrum entsteht in Freyung

In den Gebäuden auf dem ehemaligen Klinikgelände in Freyung soll ein Fortbildungs- und Tagungszentrum der Bayerischen Polizei entstehen. "Die Grundstückseigentümerin hat ein notariell beurkundetes Angebot unterzeichnet, das bereits alle wesentlichen Vertragsbestandteile enthält", so Bauminister Christian Bernreiter (CSU). Der Kaufpreis liege bei rund zwölf Millionen Euro.

240 Teilnehmende ständig vor Ort

Die leerstehende Klinik am Freyunger Geyersberg soll umgebaut werden – in mehreren Etappen, sodass möglichst bald die ersten Schulungen stattfinden können. Das Zentrum sei keine Behördenverlagerung, sondern eine Neugründung, die neue Arbeitsplätze bringe, betonte Bauminister Christian Bernreiter (CSU) am Dienstag nach der Sitzung. Über das Jahr hinweg seien künftig 4.000 Seminarplätze besetzt. Bis zu 240 Teilnehmerinnen und Teilnehmer seien ständig in Freyung – "ein großer und wichtiger Aufschlag, der der Region sehr zugutekommt", so Bernreiter.

Polizei braucht weitere Ausbildungskapazitäten

Die Polizei brauche dringend weitere Ausbildungskapazitäten. Freyung könne diese Anforderungen perfekt abdecken. Geplant sei, dass sich der Haushaltsausschuss des Landtags nach der Wahl in der neuen Legislaturperiode im Herbst zügig mit dem Grundstückskauf befasse. In der Folge könnten dann die Planungen beginnen sowie erste Bereiche ertüchtigt werden.

Der Gebäudekomplex und das Gelände böten viele Möglichkeiten und Vorteile für die neue Nutzung. Beispielsweise könnten die Bestandsgebäude teilweise weitergenutzt werden, wodurch CO2 vermieden und weniger Flächen versiegelt würden. "Ein sehr gutes Beispiel für nachhaltige Stadtentwicklung", sagte Bernreiter.

Innenminister Herrmann: Polizeiliches Intensivtraining anbieten

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) betonte, dass anders als auf dem ehemaligen Munitionsdepot, das bislang als Standort ins Auge gefasst worden war, keine so zeitintensiven Erschließungsmaßnahmen nötig seien und in Teilabschnitten eine vorgezogene Nutzung möglich werde: "Das wollen wir nutzen und künftig unter anderem ein polizeiliches Intensivtraining anbieten, (...) um die Handlungskompetenz unserer Polizistinnen und Polizisten zu stärken." Dabei komme modernste Technik zum Einsatz, mit der auch Einsätze simuliert werden könnten.

Zentrum soll Wirtschaftskraft bringen

Freyungs Bürgermeister Olaf Heinrich (CSU) ist dankbar und überzeugt, dass die gesamte Region profitieren wird. Man habe die vergangenen Monate intensiv an dieser Lösung gearbeitet, sagte er dem BR. Die Entscheidung sei ein fantastisches Signal für die Region. Landrat Sebastian Gruber (CSU) erwartet, dass das Zentrum "eine erhebliche Wirtschaftskraft" bringt und Teilnehmende den Bayerischen Wald danach auch privat wieder besuchen.

Fortbildung mit Virtual-Reality-Technik

In dem Fortbildungs- und Tagungszentrum für die Polizei soll unter anderem Intensivtraining zu Einsatzverhalten, Persönlichkeitsbildung, Interaktion und Stärkung der Handlungskompetenz stattfinden, unterstützt unter anderem durch moderne Virtual-Reality-Technik.

Ersatz für Trainingszentrum für Spezialeinheiten

Schon 2016 hatte der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) für den Standort Freyung ein großangelegtes Trainingszentrum für alle Spezialeinheiten der bayerischen Polizei angekündigt. Im Verlauf der Planung kamen immer mehr Hürden auf. 2022 scheiterte das Großprojekt schließlich: zu teuer, zu laut und kein passendes Grundstück. Das musste Innenminister Joachim Herrmann voriges Jahr dem Innenausschuss des Bayerischen Landtags mitteilen. Schon damals kündigte der Minister aber neue Planungen an.