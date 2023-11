JVA Stadelheim: Brand in Haftzelle - 17 Verletzte

Beim Brand in einer Haftzelle in der JVA Stadelheim in München sind am Mittwoch mehrere Personen verletzt worden.

Feuer schnell gelöscht – Brandursache noch unklar

Von den 17 Verletzten kamen drei in Krankenhäuser, die übrigen wurden ambulant vor Ort behandelt. Das gegen 15 Uhr gemeldete Feuer konnte nach kurzer Zeit gelöscht werden. Der betreffende Trakt wurde geräumt. Um den Rauch aus dem Gebäude zu beseitigen, stellte die Feuerwehr Hochleistungslüfter auf. Zu Ursache und Schadenshöhe liegen noch keine Informationen vor. Hierzu ermittelt die Polizei.