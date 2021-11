Junge Frauen in Straubinger Disko kollabiert

Mehrere junge Frauen im Alter zwischen 15 und 21 Jahren haben nach einem Diskobesuch am vergangenen Wochenende in Straubing über Kopfschmerzen und Übelkeit geklagt. Sie alle wurden anschließend in Krankenhäusern behandelt. Die Kriminalpolizei ermittelt mittlerweile wegen gefährlicher Körperverletzung, teilt das Präsidium in Straubing mit.

Frauen nicht mehr ansprechbar auf Disko-Toilette

Am Sonntag gegen 1.20 Uhr war der Rettungsdienst zu einer Disko im Innenstadtbereich gerufen worden, so die Polizei. Vier junge Frauen waren in einer Toilette und reagierten nicht mehr auf Ansprache. Nach der ersten Versorgung vor Ort wurden die betroffenen Disko-Besucherinnen in ein Krankenhaus gebracht.

Im Laufe der Nacht suchten noch zwei weitere Frauen eine Klinik auf und berichteten ebenfalls über Übelkeit und Kopfschmerzen. Nach bisherigem Ermittlungsstand befanden sich diese zwei Frauen in derselben Diskothek.

Waren es KO-Tropfen?

Die Kriminalpolizei Straubing begann noch in der Nacht mit ihren Ermittlungen. Den Namen des Lokals will die Polizei derzeit nicht bekannt geben. Auch, ob es einen Verdacht gibt, dass den Frauen jemand etwas in die Getränke gemischt hatte - eventuell KO-Tropfen - lassen die Ermittler offen. Feststeht laut Polizei: alle Frauen standen unter Alkoholeinfluss.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Gesucht werden nun Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag Beobachtungen in der Disko gemacht haben. Laut eines Polizeisprechers haben alle Disko-Besucher den Vorfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag mitbekommen. Zeugen sollen sich mit der Straubinger Kripo unter der Nummer 09421/8680 in Verbindung setzen.