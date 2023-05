Jugendlicher stirbt bei Ausflug in der Walchenklamm

Ein Jugendlicher ist in der Walchenklamm bei Lenggries unter nicht näher bekannten Umständen ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, wurde der 15-Jährige am Sonntag leblos aus der Walchen geborgen.

Der Jugendliche aus München sei mit einer Gruppe zum Picknicken und zum Baden in der Walchenklamm gewesen. Den Angaben nach sahen ihn die drei Begleiter plötzlich nicht mehr und suchten vergeblich nach ihm, ehe sie die Polizei riefen.

Unglücksursache noch unklar

Gegen 17 Uhr wurde der Junge als vermisst gemeldet. Bei der anschließenden Suchaktion lokalisierte ihn die Besatzung eines Polizeihubschraubers in einem Becken der Klamm. Einsatzkräfte der Wasserrettung holten den Jugendlichen aus einer Tiefe von rund 1,50 Metern, ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Die Kriminalpolizei Weilheim ermittelt nun zu den Todesumständen.

Jugendlicher stirbt in der Altmühl

Ebenfalls am Sonntag war ein 15-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt tot in der Altmühl aufgefunden worden. Er war wohl durch einen Unfall gestorben. Die Ermittler gehen nicht von Suizid oder Fremdeinwirkung aus, teilte die Polizei mit. Die Leiche des Jugendlichen soll am Dienstag obduziert werden.

Ein Passant hatte den 15-Jährigen am Samstag in den Fluss laufen sehen. Als er den Jugendlichen auf der anderen Seite nicht mehr herauskommen sah, wählte er den Notruf. Nach einer erfolglosen Suche noch am Samstagabend wurde die Leiche schließlich am Sonntag geborgen.