Jubel trotz Regen: BR-Radltour fährt nach Traunstein

Durch einige Regenschauer hindurch bewegte sich die dritte Etappe der BR-Radltour bis nach Traunstein. Für die Mittagspause der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatte man in Bernau am Chiemsee eigens ein Zirkuszelt aufgebaut. In Aschau wie auch in Traunstein wurden die Teilnehmenden der 32. Auflage der BR-Radltour von jubelnden Zuschauern am Straßenrand begrüßt.

Dritte Etappe in Regenjacke: BR-Radltour erreicht Traunstein

"Wenn ich die Etappe überstanden habe, kriege ich endlich mein Seepferdchen." Mit diesen Worten schwang sich eine der Teilnehmerinnen am Start in Bruckmühl aufs Rad und fuhr lächelnd in Regenkleidung los. Während es bei der BR-Radltour 2022 nahezu immer sehr heiß war, müssen die rund 1.000 Starter in diesem Jahr gelegentlich wasserfest sein. Immer wieder regnete es. Der Schluss der Etappe war aber trocken.

Begrüßung mit Jubel im Chiemgau

Mit bunten Fähnchen und Jubelrufen wurden die Radlfahrer am Fuße der Kampenwand bei der Durchfahrt durch Aschau im Chiemgau begrüßt. Aschaus Dritte Bürgermeisterin Monika Schmid winkte zusammen mit Aschaus Tourismuschef Herbert Reiter und einigen Bürgen den Teilnehmenden vom Straßenrand aus zu.

Die Gemeinde hatte eigens für die Radltour ein Begrüßungsbanner in den Kreisverkehr im Ort stellen lassen, um den Fahrradfahrern ihre Gastfreundschaft zu zeigen, teilte die Tourist-Info Aschau dem BR mit.