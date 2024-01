20.15 Uhr - "jetzt red i" live mit Ministerpräsident Söder

Knapp 100 Tage nach der Landtagswahl beantwortet Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei "jetzt red i" Fragen von Bürgerinnen und Bürgern. Die dürften viele Fragen haben, denn es sind unruhige Zeiten: Bauern auf Traktoren protestieren gegen geplante Subventionskürzungen und die - in ihren Augen - verfehlte Agrarpolitik. Viele Menschen leiden unter der Inflation der letzten Monate, besonders die hohen Energiepreise bereiten sowohl Verbrauchern als auch Unternehmern Sorgen.

Energiewende, überlastete Kommunen und Ärztemangel

Der Ausbau der erneuerbaren Energien geht vielen zu langsam voran, vor allem bei der Windkraft hinkt Bayern hinterher. Immer mehr Kommunen im Freistaat schlagen Alarm, weil sie bei der Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten kaum mehr hinterherkommen - und fordern deshalb mehr Unterstützung durch Bund und Land.

Patienten in ländlichen Regionen wünschen sich außerdem eine bessere medizinische Versorgung, es mangelt an Ärzten - das sind nur einige der Themen, die viele Menschen gerade umtreiben.

2024 - ein richtungsweisendes Jahr

2024 wird ein wichtiges politisches Jahr. Im Mai steht die Europawahl an und im Herbst wird dann in Thüringen, Sachsen und Brandenburg gewählt. Dort liegt die in Teilen rechtsextreme AfD derzeit in den Umfragen vorne, bundesweit wächst die Unzufriedenheit mit der Ampel-Regierung.

Doch auch von der bayerischen Staatsregierung erhoffen sich viele Menschen Antworten auf drängende Fragen. Diese können sie heute dem bayerischen Ministerpräsidenten persönlich stellen: Über alles, was Bayern bewegt, diskutieren bei "jetzt red i" Bürgerinnen und Bürger live mit Markus Söder (CSU) um 20.15 Uhr im BR Fernsehen oder im Stream bei BR24. Gesendet wird aus Bad Rodach in Oberfranken.

Mitdiskutieren!

Ihre Meinung ist gefragt - auf allen Kanälen. Schreiben Sie uns Ihre Fragen, Forderungen, Wünsche und Beschwerden: hier auf unserer Homepage oder als E-Mail an jetztredi@br.de. Oder diskutieren Sie mit in den sozialen Medien.