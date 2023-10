Israel-Flagge in Augsburg erneut heruntergerissen

In der vergangenen Nacht haben zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage Unbekannte die Israel-Fahne, die vor dem Augsburger Rathaus hing, heruntergerissen und dabei beschädigt. Das teilte die Polizei mit. Die Stadt Augsburg hatte die Fahne gehisst, um nach dem Angriff der Hamas auf Israel Solidarität zu zeigen. Am Freitagabend hatten Unbekannte schon einmal die Flagge heruntergeholt und versucht, sie anzuzünden. Wegen dieser Tat sind zwei Verdächtige in Haft, einer von beiden hatte sich selbst bei der Polizei gemeldet. Am Montag hatte die Stadt dann eine neue Fahne gehisst.

Die Täter sind - laut Zeugen - zwei junge Männer

Die Tat in der vergangenen Nacht wurde laut Polizei von Passanten beobachtet. Sie beschrieben die Täter so: zwei schlanke, dunkel gekleidete Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren, einer von ihnen trug einen Vollbart. Die Kripo nimmt Hinweise entgegen.

"Feige Taten": Entsetzen bei der Jüdischen Gemeinde und der Stadt

Die Stadt Augsburg und die Israelitische Kultusgemeinde Schwaben-Augsburg verurteilten die Tat in einer gemeinsamen Erklärung "auf das Schärfste". Sie bezeichnen den Vorfall als "Akt der Missachtung und des Vandalismus" und nannten es "unerträglich und empörend, wie sich hier vor Ort ein solches Maß an Intoleranz und Feindseligkeit durch das erneute Herunterreißen der Fahne Bahn" breche. Man stehe als Gesellschaft zusammen und verurteile jede Art von Hasskriminalität. Die Flagge Israels sei ein Symbol der Freiheit und der Demokratie. "Solche feigen Taten dürfen nicht geduldet werden", betonten beide Seiten. Man sei dankbar, dass die Polizei alles unternehme, den Vorfall aufzuklären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Beschädigung von Flaggen: bis zu zwei Jahre Haft sind möglich

Die Polizei stellte die Fahne sicher und ermittelt nun unter anderem wegen Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten und Sachbeschädigung. Für diese Taten sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe vor. Auch der Versuch, Flaggen oder Hoheitszeichen zu entfernen, beschädigen, zerstören oder beschimpfenden Unfug daran zu verüben ist strafbar.