Israel-Flagge vor dem Augsburger Rathaus heruntergerissen

Augsburgs OB Weber betont Solidarität

Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) nannte den Vorfall "feindselig" und "antisemitisch" Der Vorfall beunruhige sie zutiefst, teilte sie dem BR mit. Anfeindungen gegen Israel werde man in Augsburg nicht dulden und mit allen verfügbaren Mitteln entgegentreten. "Unsere Solidarität kann man nicht herunterreißen, wir werden sie weiter sichtbar zeigen und die Flagge erneut hissen", erklärte Weber.

Vor dem Hintergrund der Terror-Angriffe im Nahen Osten hat die Stadt Augsburg – wie schon München und Regensburg – Beschränkungen für Demonstrationen erlassen. Mit einer Allgemeinverfügung verbietet Augsburg unter anderem, bestimmte Symbole wie jene der Hamas auf Demonstrationen zu zeigen. Die Stadt Augsburg untersagt zudem israelfeindliche und judenfeindliche Parolen.

Augsburgs Ordnungsreferent will Frieden und Sicherheit in der Stadt schützen

Augsburgs Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) erklärte in einer Mitteilung an die Medien: "Gegen alles, was den Frieden und die Sicherheit in unserer Stadt stört, haben wir angesichts der aktuellen Geschehnisse im Nahen Osten und den Vorkommnissen in anderen deutschen Städten eine sehr niedrige Einschreitschwelle". Antisemitische und antiisraelische Handlungen sowie Störungen der öffentlichen Sicherheit werde man mit aller Kraft unterbinden.

Sicherheitsmaßnahmen nach Hamas-Angriffen in Israel

In Augsburg gibt es eine aktive jüdische Gemeinde, die nach dem Beginn der Hamas-Angriffe auf Israel mit Sicherheitsmaßnahmen reagierte und Veranstaltungen absagte. Auch das Jüdische Museum in Augsburg wurde bis auf weiteres geschlossen.

Augsburgs Synagoge war während der Reichspogromnacht verwüstet und angezündet worden. Völlig zerstört aber wurde sie nicht. Wegen einer nahgelegenen Tankstelle wurde der Brand damals von der Feuerwehr gelöscht. Mitte der 70er Jahre wurde damit begonnen, die Schäden zu beseitigen und 1985 wurde die Synagoge wieder eingeweiht.