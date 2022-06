Unwetter: 150 Passagiere verbringen Nacht im Flughafen München

Ein Gewitter hat gestern zu Verzögerungen und Flugausfällen am Flughafen München geführt. Rund 150 Passagiere mehrerer Airlines mussten die Nacht im Terminal 2 verbringen. Andere hätten das Flughafengebäude verlassen, um sich ein Hotelzimmer zu nehmen, sagte ein Flughafensprecher auf Nachfrage des BR.

Einstündiger Abfertigungsstopp wegen Unwetter

Wie viele Reisende insgesamt betroffen waren, konnte der Sprecher nicht sagen. Grund für die Verzögerungen war ein wegen des Unwetters erlassener etwa einstündiger Abfertigungsstopp. Bei so einem Stopp darf auf dem Vorfeld nicht gearbeitet werden, Maschinen werden also weder be- noch entladen und auch nicht betankt.

Einige Flüge annulliert

Nach dem Abfertigungsstopp hätten nicht mehr alle Flüge rechtzeitig bis zum Nachtflugverbot ab Mitternacht startklar gemacht werden können. Einige Flüge seien annulliert worden, so der Flughafensprecher. Die gestrandeten Passagiere seien vom Personal des Flughafens mit Essen und Getränken versorgt worden, die Stimmung sei entspannt gewesen.